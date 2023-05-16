"Исключительная по своей плотности": появились новые подробности ночной атаки на Киев

По словам главы КГВА Сергея Попко, в ночь на 16 мая россияне запустили в направлении украинской столицы максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени. Падение обломков зафиксировано сразу в 5 районах Киева.

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В ночь на 16 мая Киев подвергся ракетной атаке Вооруженных сил Российской Федерации. Оккупанты одновременно применили БПЛА, крылатые и баллистические ракеты, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По словам чиновника, ВС РФ, совершили комплексную атаку, которая стала "исключительной по своей плотности". Так, россияне выпустили максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени.

"По предварительной информации, подавляющее большинство вражеских целей в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено! Данные о количестве и типе ракет вскоре сообщат Воздушные силы", — заявил Попко.

ВС РФ совершили обстрел Киева

Чиновник также сообщил, что в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева были обнаружены обломки российских воздушных целей. Больше всего пострадал Соломенский район, где загорелось нежилое помещение и были повреждены машины.

В КГВА пока не сообщают информацию о пострадавших, отмечая, что оперативные данные собираются и уточняются.

Напомним, что ночью 16 мая в украинской столице прозвучала серия взрывов. По словам мэра города Виталия Кличко, предварительно известно о троих пострадавших из-за российской атаки в Соломенском районе Киева.

Ранее, 8 мая, Виталий Кличко посетил места падения обломков сбитых украинской ПВО иранских БПЛА Shahed. По его словам, 36 дронов двигались минувшей ночью в направлении столицы. Городской глава отметил, что это была самая массовая атака на Киев за время войны.

Мы также писали о том, что после ночной атаки БПЛА 9 мая спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил о найденном обломке одного из беспилотников в международном аэропорту "Жуляны".