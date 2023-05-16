"Злила" локацію ППО у Києві: блогерка вибачилася за кадри в соцмережах (відео)

Інна Воронова заявила, що "не знала, що відбувається". Дівчина стверджувала, що відео, де видно роботу ППО, видалила "відразу", але російські паблики встигли поширити інформацію.

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Співачка Інна Воронова, дружина київського наркодилера Юрія Чернецького, випустила відео, в якому вона вибачається за свої дії. Воронова пояснює, що була налякана та не усвідомлювала повних наслідків своїх дій, коли зняла та опублікувала відео роботи української ППО вночі. Ролик з'явився на її сторінці в Instagram майже через 12 годин після масованого обстрілу.

Причина, яка спонукала Інну Воронову записати відео з вибаченнями, поки що залишається невідомою. Можливо, це було викликано її власним каяттям, тиском громадськості чи рекомендацією Служби безпеки України.

"Я хочу попросити вибачення в України та українського народу. Вибачте мені, будь ласка, я зробила необдуманий вчинок. Я дуже сильно злякалася, виклала відео, була з дітьми вдома. Навіть не знала, що відбувається. Після першого ж коментаря я зрозуміла, що не можна ставити, я видалила. Буквально за кілька хвилин. Я розумію, що моє відео могло призвести до поганих наслідків і дуже вибачаюсь", – сказала співачка.

Насамкінець вона додала, що дуже любить Україну і бажає "нам швидше перемогти агресора".

Примітно, що ролик, опублікований Вороновою вночі, набрав популярності у російських пабликах, бо на ньому добре видно місцезнаходження ППО.

Що відомо про Інну Воронову?

Інна Воронова, дружина Юрія Чернецького, стала відомою після затримання свого чоловіка за звинуваченням у збуті наркотиків. Вона використовувала свій аккаунт у Instagram для збору грошей на заставу Чернецького, стверджуючи, що він не є наркодилером, а артистом.

Після цього Воронова заявила про намір розлучитися з чоловіком, вказавши, що їй важливо продовжувати своє життя, тоді як Чернецькому важко у в'язниці.

Нагадаємо, що незважаючи на заборону зйомки військових об'єктів в Україні під час недавніх ракетних обстрілів сьогодні, 16 травня, низка російських пропагандистських Telegram-каналів повідомили, що спостерігали за роботою українських сил протиповітряної оборони в режимі онлайн.

Також нагадаємо, у ніч на 16 травня Київ зазнав масованої ракетної атаки ЗС РФ. Окупанти одночасно застосували БПЛА, крилаті та балістичні ракети. У Київській міській військовій адміністрації назвали цю атаку винятковою за своєю щільністю.