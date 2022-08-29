Дружина затриманого за торгівлю кокаїном Юрія Чернецького збирає гроші на заставу

Чернецького затримали у центрі Києва, в нього вилучили пакети з розфасованим кокаїном

Днями у центрі Києва сталося скандальне затримання. Поліція взяла під варту Юрія Чернецького, заставу присудили до 4 мільйонів гривень. І зараз його дружина, співачка Інна Воронова просить своїх підписників скинутися на заставу. Про це пише Glavcom.

Юрія Чернецького затримали 25 серпня. Під час обшуку в нього вилучили 20 пакетиків з кокаїном, ваги, велику суму у гривнях та доларах.

"Згідно з матеріалами слідства, 48-річний місцевий житель, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців, систематично збував кокаїн на території Києва. У межах слідства правоохоронці задокументували кілька фактів продажу наркотиків і під час чергового збуту затримали підозрюваного", — повідомили в генпрокуратурі.

Дружина Чернецького у своєму зверненні до підписників повідомила, що "4 мільйони гривень — це не так багато. Якщо 4000 людей скинуться по тисячі гривень, і ми знову будемо разом, і ви бачитимете наші сторіс. І він ніякий не наркодилер, а артист. Якби ми мали гроші, я б його відразу "викупила", — повідомила Воронова.

[ + – ] Інна Воронова та Юрій Чернецький Фото: Instagram voronova.official

Раніше Юрія Чернецького вже затримували. Це сталося у 2020 році. Тоді офіційно повідомлялося, що затримали двох ділків та організатора. Тоді Чернецького відпустили під заставу 2 мільйони гривень.

Але до шлюбу з Інною Вороновою, на якій Чернецький виступає під псевдонімом OPG SVYATIE, Чернецький уже був одружений.

Його цивільною дружиною була відома блогерка та бізнес-леді Поліна Неня. Дочка депутата Луганської облради та власника птахофабрики збудувала цілком успішну кар'єру.

Вона вела програми "Богиня шопінгу" та "Ікона стилю", працювала журналісткою та телеведучою програми "Планета Боулінг" на каналі ТЕТ, була помічницею депутата, заступницею начальника Управління інформаційного забезпечення Київської міської державної адміністрації, радницею міністра МНС з питань інформаційної політики. З 2012 року — головна редакторка власного інтернет-видання BESTIN.UA.

Заснувала громадський рух #жінкиUA.

І після розлучення з Чернецьким часто писала про те, що він викрадав їх трьох дітей і відвозив у невідомому напрямку.

[ + – ] Поліна Неня з дітьми Фото: Instagram Polina Nenia

"Батько моїх дітей змінив їхнє місце знаходження, не домовившись і не повідомивши їхню маму (мене) обманним шляхом перевіз їх до Одеси. Рівно рік тому Шевченківський районний суд встановив місцем проживання всіх трьох дітей з мамою", — писала Поліна Неня. Також вона повідомляла, що батько трьох її дітей: Теодора (2011), Платона (2012) та Теони (2016) "є злісним неплатником аліментів". За словами Поліни, сума боргу на 2021 рік становила понад 864 тисячі гривень.