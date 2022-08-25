Багатіїв позбавили постачальника: у Києві заарештували торговця кокаїном (фото)

За даними ЗМІ, клієнтами наркодилера були, зокрема, і депутати Верховної Ради.

Суд обрав запобіжний захід для наркодилера, якого спіймали під час збуту кокаїну, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. Затриманого вирішили утримувати під вартою, він може вийти під заставу майже 4 млн грн.

У прокуратурі зазначили, що у киянина вилучили понад 20 пакетів із розфасованим кокаїном, гроші, патрони, пакетики для фасування та електронні ваги.

"Згідно з матеріалами слідства, 48-річний місцевий житель, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців, систематично збував кокаїн на території Києва, — підкреслили в пресслужбі. — У межах слідства правоохоронці задокументували кілька фактів продажу наркотиків і під час чергового збуту затримали підозрюваного".

Наразі слідство встановлює канали надходження наркотиків та коло можливих спільників підозрюваного. За торгівлю наркотиками йому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Що відомо про затриманого?

За даними джерел "Страни", ім'я затриманого — Юрій Чернецький. Раніше джерела видання у МВС стверджували, що він був постачальником наркотиків для депутатів Верховної Ради.

Примітно, що під повідомленням прокуратури про арешт підозрюваного у Фейсбуці користувачі соцмережі нагадали, що його вже не вперше затримують, додавши скріншот статті дворічної давності.

Нагадаємо, суд санкціонував розслідування справи колишнього українського нардепа-колаборанта, якого раніше підозрювали у розповсюдженні наркотиків в одеських клубах.