Жена задержанного за торговлю кокаином Юрия Чернецкого собирает деньги на залог

Чернецкого задержали в центре Киева, у него изъяли пакеты с расфасованным кокаином

На днях в центре Киева произошло скандальное задержание. Полиция взяла под стражу Юрия Чернецкого, залог присудили в 4 миллиона гривен. И сейчас его жена, певица Инна Воронова просит своих подписчиков скинутся на залог. Об этом пишет Glavcom.

Юрий Чернецкий был задержан 25 августа. Во время обыска у него изъяли 20 пакетиков с кокаином, весы, большую сумму в гривнах и долларах.

"Согласно материалам следствия, 48-летний местный житель, ранее уже попадавший в поле зрения правоохранителей, систематически сбывал кокаин на территории Киева. В рамках следствия правоохранители задокументировали несколько фактов продажи наркотиков и во время очередного сбыта задержали подозреваемого", — сообщили в генпрокуратуре.

Жена Чернецкого в своем обращении к подписчикам сообщила, что "4 миллиона гривен – это не так много. Если 4000 людей скинутся по тысяче гривен, и мы будем снова вместе, и вы будете видеть наши сториз. И он никакой не наркодилер, а артист. Если бы у нас были деньги, я бы его сразу "выкупила", — сообщила Воронова.

[ + – ] Инна Воронова и Юрий Чернецкий Фото: Instagram voronova.official

Ранее Юрия Чернецкого уже задерживали. Это произошло в 2020 году. Тогда официально сообщалось, что задержали двух дельцов и организатора. Тогда Чернецкого отпустили под залог в 2 миллиона гривен.

Но до брака с Инной Вороновой, с которой Чернецкий выступает под псевдонимом OPG SVYATIE, Чернецкий уже был женат.

Его гражданской супругой была известная блогер и бизнес-леди Полина Неня. Дочь депутата Луганского облсовета и владельца птицефабрики построила вполне успешную карьеру.

Она вела программы "Богиня шопинга" и "Икона стиля", работала журналистом и телеведущей программы "Планета Боулинг" на канале ТЕТ, была помощником депутата, заместителем начальника Управления информационного обеспечения Киевской городской государственной администрации, советником министра МЧС по вопросам информационной политики. С 2012 года – главред собственного интернет-издания BESTIN.UA.

Основала общественное движение #жінкиUA.

И, после развода с Чернецким часто писала о том, что он похищал их троих детей и увозил в неизвестном направлении.

[ + – ] Полина Неня с детьми Фото: Instagram Polina Nenia

"Отец моих детей сменил их место нахождения, не договорившись и не поставив в известность их маму (меня) обманным путем перевез их в Одессу. Ровно год назад Шевченковский районный суд установил местом проживания всех троих детей с мамой", — писала Полина Неня. Также она сообщала, что отец троих ее детей: Теодора (2011), Платона (2012) и Теоны (2016) "является злостным неплательщиком алиментов". По словам Полины сумма долга на 2021 год составляла более 864 тысяч гривен.