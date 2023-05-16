Росіяни спостерігають роботу української ППО з вебкамер, — ЗМІ (фото, відео)
За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, онлайн-трансляції — не перешкода для українських сил ППО, оскільки вони постійно змінюють місце дислокації.
Попри заборону фільмування військових об'єктів в Україні під час недавніх ракетних обстрілів, низка російських пропагандистських Telegram-каналів повідомляла про те, що спостерігали за роботою українських сил протиповітряної оборони в режимі онлайн. Про це у вівторок, 16 травня, повідомляє інформаційне агентство "УНІАН".
Зокрема видання наводить приклад російського медіа Grey Zone, яке 13 травня повідомляло точні координати розташування української артилерії у місті Хмельницькому. У повідомленні також були зазначені координати будинку, на якому встановлена камера зовнішнього спостереження.
Крім того, як уже повідомляв Фокус, російське медіа Readovka також публікувало кадри роботи українського розрахунку ППО під час відбиття ракетної атаки на Київ у ніч проти 16 березня. Цікаво, що росіяни тоді заявили, що на кадрах зафіксовано знищення ЗРК Patriot, хоча насправді там працював інший комплекс, який не було знищено, заявили в групі "Інформаційний спротив".
Тут варто також зазначити, що тієї ночі українські сили ППО збили усі 18 ракет, запущених Збройними силами Росії. У тому числі й 6 "Кинджалів".
При цьому журналісти легко знайшли в пошуковій системі Google трансляції з вебкамер великих міст України, включаючи Київ, Одесу, Харків, Запоріжжя, Кременчук та інші.
Вебкамери не завада для ППО, — Ігнат
16 травня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону повідомив, що українські сили ППО передбачили можливість їх позицій, тому постійно змінюють місце дислокації.
"Хіба ви цьому завадите, за сьогоднішніх технологій? Тут має тільки бути свідомість у людей. Зрештою, ворог і сам може це зняти. Ви думаєте мало російських агентів ходить по території держави нашої? Крім того, ворог відстежує місця пусків за допомогою інших коштів", — сказав представник ВС.
Нагадаємо, 16 травня у пресслужбі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного повідомили, що українські сили протиповітряної оборони збили у небі над Україною 18 ракет, включаючи 6 ракет Х-47М2 "Кинджал". Росіяни атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.
Також нагадаємо, у ніч на 16 травня Київ зазнав масованої ракетної атаки ЗС РФ. Окупанти одночасно застосували БПЛА, крилаті та балістичні ракети. У Київській міській військовій адміністрації назвали цю атаку винятковою за своєю щільністю.