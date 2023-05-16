РосЗМІ повідомили про знищення ЗРК Patriot у Києві, але є один нюанс (відео)

Російські пропагандисти стверджують, що американський комплекс ППО нібито стріляв по житловій забудові в столиці, а потім у нього влучила ракета. На представленому росЗМІ відеоролику, як мінімум, знято роботу іншого ЗРК.

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У Росії заявили, що під час нічної атаки на Київ 16 травня російська ракета нібито знищила зенітний ракетний комплекс Patriot. Як пише російське ЗМІ Readovka, нібито ракети Patriot відхилилися від курсу та стріляли по житловій забудові, а після того, як у ЗРК закінчилися боєприпаси, у нього поцілила російська ракета.

"На тому місці, звідки вилітали ракети, наприкінці відео видно характерний спалах від вибуху, і потім ще один — трохи менший. Складно однозначно визначити, що це було, але, швидше за все, йдеться про приліт російської ракети по позиціях ЗРК, у якого вичерпалися боєприпаси", — йдеться в повідомленні пропагандистів.

Інформація про знищення ЗРК Patriot — фейк

Як зазначили 16 травня в групі "Інформаційний опір", на представленому росіянами відео працює не ЗРК Patriot, а інша система протиповітряної оборони.

"Останній спалах — це не приліт, а вихід ракети по іншій траєкторії. У разі вибуху спалах мав би інший характер", — зазначили в "Інформаційному опорі".

Українська ППО збила всі російські ракети, включаючи 6 "Кинджалів"

16 травня в пресслужбі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного повідомили, що українські сили протиповітряної оборони збили в небі над Україною 18 ракет, включаючи 6 ракет Х-47М2 "Кинджал". Росіяни атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Крім того, українські захисники зуміли знищити всі ворожі ракети, а також відбити атаку ударних дронів Shahed-136/131. Також сили ППО збили три розвідувальні безпілотники РФ "Орлан-10" і "SuperCam".

Нагадаємо, у ніч на 16 травня Київ зазнав масованої ракетної атаки ЗС РФ. Окупанти одночасно застосували БПЛА, крилаті й балістичні ракети. У Київській міській військовій адміністрації назвали цю атаку винятковою за своєю щільністю.