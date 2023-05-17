"Это недопустимо": Данилов пригрозил украинцам, фиксирующим работу ПВО (видео)
По словам топ-чиновника, граждане, которые снимают действия украинских военнослужащих, демонстрируют низкий уровень безответственности, что может привести к крайне опасным ситуациям.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что фиксировать работу противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины запрещено. Свое мнение он высказал в телемарафоне.
Случаи, когда граждане снимают на мобильных устройствах действия украинских военных, это, как считает Данилов, можно назвать крайним уровнем безответственности. По его словам, подобные действия провоцируют очень опасные ситуации.
"Это недопустимо. Более того, я более чем уверен, что они будут за это нести ответственность, те, кто делает такие вещи", – объяснил он.
Секретарь СНБО прокомментировал и заявления Минобороны РФ об уничтожении ЗРК Patriot в Украине. Данилов ответил, что так агрессоры оправдывают свои действия, поскольку "они должны что-то говорить, что-то заявлять".
Ночная атака на Киев 16 мая
В ночь на 16 мая украинская столица подверглась ракетной атаке Вооруженных сил Российской Федерации. Захватчики применили БПЛА, крылатые и баллистические ракеты. Россияне выпустили максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени. Обломки воздушных целей были обнаружены на территории Соломенского, Святошинского, Шевченковского, Дарницкого и Оболонского районов Киева.
Блогерша и певица Инна Воронова обнародовала кадры работы ПВО во время ночной атаки на Киев. Она опубликовала видео в Instagram и подписала "вид с Комфорт тауна". Это спровоцировало волну негодования в украинском обществе. Украинцы призвали наказывать безответственных лиц, способных повредить обороноспособности государства и безопасности людей.
Напомним, журналисты CNN 16 мая сообщили, что предположительно российская ракета повредила ЗРК Patriot. В Белом доме не подтвердили сведения о возможных повреждениях в Киеве американской передовой системы ПВО Patriot.