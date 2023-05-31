У Києві затримали любителів викладати у соцмережі відео роботи ППО (фото)

За даними столичного главку поліції, 9 місцевих мешканців доставили до дільниць, після чого передали до СБУ, де спецслужби проведуть додаткову перевірку діяльності порушників.

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Столичні поліцейські затримали дев'ятьох киян, які всупереч забороні знімали роботу української протиповітряної оборони (ППО). Про це у середу, 31 травня, повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у місті Києві.

За версією правоохоронців, місцеві жителі знімали процес роботи ППО на відео та викладали це у соцмережі. Поліцейські ідентифікували всіх учасників незаконних зйомок та передали їх дані до Служби безпеки України (СБУ).

Фото: Нацполіція

Поліцейські та аналітики криміналістичної служби столичного главку поліції змогли визначити особи дев'яти громадян, які незаконно фіксували роботу українських сил ППО.

Серед порушників опинилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. У поліції наголосили, що їхні дії могли призвести до викриття тактики роботи протиповітряної оборони.

Усіх затриманих було доставлено до поліцейських дільниць, де з ними провели бесіду оперативні співробітники. Після цього порушників було передано співробітникам СБУ для проведення додаткових перевірок.

У київській поліції вкотре нагадали про заборону фото- та відеозйомки роботи протиповітряної оборони.

"Зберігайте інформаційну тишу, оскільки мовчання є надійним способом підтримки наших захисників!", — йдеться у повідомленні столичних поліцейських.

Нагадаємо, 31 травня ЗМІ повідомляли, що співробітники СБУ у Києві прийшли з обшуками до співачки Інни Воронової, яка раніше публікувала в Instagram роботу української ППО. За даними журналістів, їй вручили підозру.

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Раніше, 17 травня, повідомлялося, що СБУ викрила блогерів, які зняли на відео та опублікували у мережу роботу ППО під час чергового удару по Києву 16 травня.

Також нагадаємо, 17 травня секретар РНБО Олексій Данилов пригрозив українцям, які знімають роботу ППО. Данилов зазначив, що громадяни, які фіксують дії українських військовослужбовців, демонструють рівень безвідповідальності, що може призвести до вкрай небезпечних ситуацій.