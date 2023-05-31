След от ракеты: почему украинцы, снимающие ПВО, избегают наказания — спросили адвоката

За последние пару недель участились случаи задержания украинцев, снимающих и выкладывающих в сеть работу ПВО. Наиболее суровое наказание, грозящее им, — 12 лет тюрьмы.

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Еще в начале полномасштабного вторжения в Уголовный кодекс Украины внесли статью, предусматривающую наказание за фото/видеофиксацию и распространение информации о военной технике ВСУ, ее перемещении и нахождении, а также о размещении и работе сил противовоздушной обороны. Но недобросовестные украинцы продолжают нарушать закон, рискуя провести не один год за решеткой.

Служба безопасности Украины разоблачила шестерых блогеров, которые сняли на видео и опубликовали в сеть работу ПВО во время очередного удара по Киеву 16 мая. Тогда же выяснилось, что в Киеве работают онлайн-камеры, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны. Киберспециалистам СБУ удалось их заблокировать, чтобы прямая трансляция не помогала противнику.

Во вторник, 29 мая, сотрудники правоохранительных органов вновь задержали в Киеве двух мужчин, снимавших на видео работу ПВО.

Законом предусмотрено строгое наказание: если за распространение информации о перемещении оружия и боеприпасов присуждают от 3 до 5 лет тюрьмы, то за публикацию о расположении, движении и работе ВСУ — от 5 до 8 лет колонии, именно эту часть закона и инкриминируют задержанным украинцам. Закон также предусматривает от 8 до 12 лет ареста в том случае, если съемка и распространение материалов проводилось с целью предоставления информации стране-агрессору или если эти материалы повлекли тяжелые последствия. Иными словами, блогеру Инне Вороновой, которая публиковала работу ПВО в Киеве, да еще и подписала место нахождение, действительно может грозить до 12 лет тюрьмы.

Cкрин видео

"Если у правоохранителей будет желание открыть уголовное дело и провести соответствующее расследование, то все, кто снимал работу ПВО и нарушил соответствующий закон, понесут наказание в виде заключения в тюрьму, а вот на какой срок – уже зависит от самого расследования", — говорит Фокусу адвокат Андрей Верба.

Для назначения наказания нужно провести экспертизу: можно ли идентифицировать на местности ВСУ; действительно ли можно установить, что это украинские военные и их перемещение; является ли след, оставленный на небе, следствием работы ПВО и можно ли идентифицировать направление. То есть одно дело — задержать человека за снимок, на котором видны следы ракеты, и другое — доказать, что это фото действительно несет угрозу для безопасности страны.

По словам адвоката, современные информационные технологии способны установить не только кто и что снимал на камеру, но и с какой целью.

"Человек мог, якобы, просто снять облако дыма от работы ПВО, казалось бы — ну что тут такого? Но если при этом он передавал противнику куда больше данных или распространял информацию, которая могла навредить стране, то его накажут по всей строгости закона", — уверен Верба.

При этом на данный момент нет ни одного опубликованного судебного решения о взятии под стражу снимающих и выкладывающих в сеть работу ПВО.

Напомним, 29 мая украинские политики раскритиковали тех, кто рискует жизнями мирных жителей, выкладывая в интернет фото работы ПВО.

В частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что несмотря на большую конвенционную войну Украина не стала ограничивать свободу слова граждан и вводить цензуру. Каждый может свободно собирать и распространять информацию, которая не несет угрозу национальной безопасности. Но при этом многие превышают свои "полномочия" и начинают делиться тем, что может пригодиться врагу и сыграть против украинцев.

"Хайп дороже жизни? По всей стране – воздушная тревога и повышенный уровень опасности. Какими еще словами на 15 месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и т.д.", — сказал Подоляк.

Понятно, что это повышает активность и цитирование, как отметил советник главы ОП, однако это не должно происходить за счет жизней других людей. Пора понимать, что можно делать, а что категорически запрещено, считает он.

Фокус также писал о том, как армия РФ 29 мая обстреливала Киев посреди дня. За сутки россияне дважды атаковали украинскую столицу. Городская военная администрация заявляет, что силы ПВО уничтожили все цели. В ВСУ говорят о применении противником баллистических ракет.