"Хайп дороже жизни": у Зеленского раскритиковали блогеров и чиновников за кадры работы ПВО

Спустя 15 месяцев войны, как отметил советник главы ОП Михаил Подоляк, люди все еще не осознали, что подобная информация может помочь противнику. Министр культуры Александр Ткаченко также отметил, что публикации подобного материала отдаляют нашу победу.

Related video

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался по поводу блогеров и политиков, которые публикуют кадры работы ПВО и массированных обстрелов. Об этом он написал в своем Telegram-канале 29 мая.

По его словам, несмотря на большую конвенционную войну Украине не стала ограничивать свободу слова граждан и вводить цензуру. Каждый может свободно собирать и распространять информацию, которая не несет угрозу национальной безопасности. Но, при этом, многие превышают свои "полномочия" и начинают делиться тем, что может пригодиться врагу и сыграть против украинцев.

"Хайп дороже жизни? По всей стране – воздушная тревога и повышенный уровень опасности. Какими еще словами на 15 месяце полномасштабной войны нужно объяснять каждому чиновнику ОВА, мэрам и инстаграм-блогерам, что нельзя публиковать работу ПВО, фотографии с мест падения ракет, перечень объектов атаки и т.д.", — говорится в сообщении.

Понятно, что это повышает активность и цитирование, как отметил далее советник главы ОП, однако это не должно происходить за счет жизней других людей. Пора понимать, что можно делать, а что категорически запрещено.

Высказался на эту тему и глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Его крайне удивляет безответственность некоторых людей, которые ради просмотров публикуют фото и видео работы ПВО. Такие действия являются опасными и несут угрозу обороноспособности.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко также не обошел эту тему стороной. За май месяц украинцы спали спокойно лишь несколько ночей — все остальное время Российская Федерация продолжала террор при помощи обстрелов мирных городов. Благодаря работе сил ПВО количество жертв и разрушений удалось значительно уменьшить, однако если по сети будут распространяться видео и фото — все может измениться.

"На каждом из вас лежит ответственность за сохранность жизней наших граждан. Пока хайп и лайки будут важнее безопасности и жизни, мы будем дальше от нашей победы. А все, кто распространяет несанкционированную информацию и потакает агрессору сознательно или небрежно, будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая сообщалось, как армия РФ обстреливала Киев посреди дня. За сутки россияне дважды атаковали украинскую столицу. Городская военная администрация заявляет, что силы ПВО уничтожили все цели. В ВСУ говорят о применении баллистических ракет.