Хотів сповільнити просування колон ЗСУ: мешканець Лимана розкидав саморізи на дорозі, — СБУ

За версією слідства, підозрюваний "зливав" дані навіднику танкової роти ЗС РФ, із яким вони разом навчалися в школі.

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Служба безпеки затримала ще одного прихильника російських окупантів під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донецької області. Ним виявився 26-річний мешканець Лимана. Про це 9 червня повідомили в пресцентрі СБУ.

За версією слідства, протягом травня 2023 року підозрюваний збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Найбільше його цікавили точні координати блокпостів і об'єктів залізниці.

У СБУ встановили, що ці відомості він надсилав навіднику танкової роти російської тактичної групи "Купол", із яким раніше він навчався у школі. Зв'язок підтримували через заблоковану в Україні російську соцмережу "Одноклассники".

Крім того, слідчі з'ясували, що під час боїв за Лиман місцевий мешканець навмисно ускладнював пересування підрозділів ЗСУ. Для цього він розкидав саморізи на дорогах міста, по яких рухалися колони автомобілів українських захисників.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За рішенням суду підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Як зазначили в СБУ, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, 1 червня повідомлялося, що співробітники СБУ затримали жителя Бахмута, який служив у ЗСУ та зливав дані окупантам. Його завербували співробітники російського Головного розвідувального управління (ГРУ).

Днем раніше, 31 травня, у Києві співробітники поліції затримали дев'ятьох мешканців столиці, які фіксували роботу українських розрахунків ППО та викладали це в соцмережі. Затриманих передали до СБУ.