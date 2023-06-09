ВСУ продвинулись на 1,2 км: Череватый озвучил потери ВС РФ под Бахмутом

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, в течение суток Россия потеряла убитыми и ранеными более 280 человек, еще 11 российских солдат оказались в плену.

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ВСУ продолжают осуществлять активные действия на Бахмутском направлении, где враг предпринимает безуспешные попытки сопротивления, теряя при этом бронетехнику и живую силу. Оккупанты проводят ротацию, и пока мало эффективны, поскольку не было времени, чтобы освоить территории. Об этом в комментарии "24 Каналу" заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый,

По его словам, на ряде участков фронта, например на Бахмутском, удалось продвинуться на 1,2 км.

"Мы контратакуем, бьем, проводим штурмовые действия", — отметил он.

Между тем, российские войска оказывают сопротивление ВСУ. За минувшие сутки позиции ВСУ обстреливали 368 раз ствольной реактивной артиллерией, также было пять авианалетов. Непосредственных боестолкновений с ВС РФ было 15.

По оценкам Череватого, в течение суток 120 оккупантов были убиты, 163 ранены, еще 11 оказались в плену.

Помимо живой силы противника, ВСУ уничтожили: минометную систему, самоходную установку, противотанковую пушку "Рапира", ПТРК, РСЗО "Град" и три вражеских склада с боеприпасами.

По словам спикера, оккупационные силы по большей части ведут атаки в районе Орехово-Васильевки, Ивановского и Ступочек. Но ВСУ действуют на опережение.

Напомним, 8 июня в ГУР МОУ заявили о прямой причастности президента РФ Владимира Путина к подрыву Каховской ГЭС. В разведке утверждают, что только глава Кремля мог отдать приказ на осуществление теракта.

Также западные СМИ днями ранее писали о том, что в Вашингтоне пристально отслеживают контрнаступление ВСУ, поскольку "на кону репутация Байдена".