"На кону репутация Байдена": США внимательно следят за наступлением ВСУ, – Politico

От успеха украинского контрнаступления будет зависеть военная и экономическая поддержка Украины. В случае неудачи будет все большее давление на начало дипломатических вариантов остановки войны.

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В администрации президента США Джо Байдена внимательно следят за украинским контрнаступлением. От него зависит поддержка и мировая репутация американского лидера. Об этом сообщает Politico.

Несколько высокопоставленных чиновников убеждены, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от успешности операции ВСУ. Если наступление не оправдает ожиданий, экономическая и военная помощь, вероятно, прекратится. Будет все больше призывов к дипломатическому решению войны, пишут в издании.

Утверждается, что за 16 месяцев полномасштабной войны у Киева были свои моменты, но нынешний этап боевых действий приобрел особое значение для Вашингтона, где все значительно запутаннее из-за внутренней политики. В США не знают, дадут ли законодатели добро на увеличение помощи Украине, когда нынешний бюджет закончится. Следовательно, начальные ошибки украинского наступления могут дать возможность республиканцам в Палате представителей заблокировать увеличение расходов на помощь ВСУ.

Авторы поговорили о растущей обеспокоенности с пятью официальными лицами США. Они говорят, что наступление может запятнать "триумфальное возвращение" Байдена на мировую арену. Поскольку на саммите НАТО, который будет проходить в Литве, президент США планирует отметить присоединение Финляндии к Альянсу. А успех ВСУ был бы еще одной победой во внешней политике Байдена.

Напомним, 8 июня Михаил Подоляк заявил, что все будут удовлетворены от контрнаступления ВСУ.

Также 8 июня СМИ писали, что Конгресс усиливает давление на Байдена с требованием отправить Украине баллистические ракеты ATACMS.