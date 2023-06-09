"На кону репутація Байдена": США уважно слідкують за наступом ЗСУ, – Politico

Від успіху українського контрнаступу залежатиме військова та економічна підтримка Україні. У разі невдачі буде все більше тиску щодо початку дипломатичних шляхів зупинення війни.

Related video

В адміністрації президента США Джо Байдена уважно стежать за українським контрнаступом. Від нього залежить підтримка України та світова репутація американського лідера. Про це повідомляє Politico.

Декілька високопосадовців переконані, що подальша підтримка України залежатиме від успішності операції ЗСУ. Якщо наступ не виправдає очікувань, то економічна та військова допомога, ймовірно, припиниться. Буде все більше закликів до дипломатичного вирішення війни, пишуть у виданні.

Стверджується, що за 16 місяців повномасштабної війни у Києва були свої моменти, але нинішній етап бойових дій набув особливого значення для Вашингтону, де все значно заплутаніше через внутрішню політику. В США не знають, чи дадуть законодавці добро на збільшення допомоги Україні, коли нинішній бюджет закінчиться. Відтак початкові помилки українського наступу можуть дати можливість республіканцям у Палаті представників заблокувати збільшення витрат на допомогу ЗСУ.

Автори поговорили про занепокоєння, що зростає з пʼятьма офіційними особами США. Вони кажуть, що наступ може заплямувати "тріумфальне повернення" Байдена на світову арену. Бо на саміті НАТО, який буде проходити в Литві, президент США планує відзначити приєднання Фінляндії до Альянсу. А успіх ЗСУ був би ще однією перемогою у зовнішній політиці Байдена.

Нагадаємо, 8 червня Михайло Подоляк заявив, що всі будуть задоволені від контрнаступу ЗСУ.

Також 8 червня ЗМІ писали, що Конгрес посилює тиск на Байдена з вимогою відправити Україні балістичні ракети ATACMS.