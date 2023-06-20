Сьомий раз на місяць: ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"

Згідно з повідомленням командування, ворожу техніку знищили бійці підрозділу зенітних ракетних військ.

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19 червня на Донецькому напрямку було знищено російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це у вівторок, 20 червня, повідомили у пресслужбі Повітряного командування "Схід".

"Вночі захисниками неба Повітряне командування "Схід" знищено 1 гвинтокрил Ка-52 на Донеччині та три ударних безпілотники на Запорізькому напрямку.", — сказано в повідомленні.

Як зазначили у Повітряному командуванні ЗСУ, успішне знищення ворожої техніки трапилось 19 червня близько 23 години. Це стало можливим завдяки точній роботі підрозділу зенітних ракетних військ.

Фокус підрахував, що згідно з повідомленнями Генерального штабу ЗСУ, це вже сьомий російський гелікоптер Ка-52, який знищили українські захисники неба у червні 2023 року.

Знищення російських вертольотів Ка-52 в Україні

Нагадаємо, бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського поділилися інформацією про ліквідацію російського ударного гелікоптера Ка-52, яка сталася 15 червня. Вони не розкрили точне місце, де відбулося знищення повітряної техніки супротивника.

Фахівці пояснюють активні дії щодо знищення ворожої техніки тим, що російське командування посилило використання авіації на півдні України у зв'язку із контрнаступом ЗСУ. За даними британської розвідки, Росія прагне підтримати свої наземні війська, протидіючи настанню українських сил, вдаючись до застосування повітряно-космічних сил. Загарбники постійно здійснюють повітряні удари у спробі сповільнити рух українських військ.

16 червня експерти відзначили активне застосування Росією вертольотів Ка-52, проте ЗСУ мають системи ППО короткої дальності (SHORAD). Російська армія ризикує більше, прагнучи отримати перевагу в повітрі, але необхідно пам'ятати, що українські захисники мають мобільні комплекси ППО малої дальності або SHORAD, які можуть захистити свою техніку від повітряних атак.

18 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська втратили вже четвертий Ка-52 "Алігатор" за три доби. У командуванні тоді зазначили, що вартість одного гелікоптера становить 16 мільйонів доларів.

Також нагадаємо, 19 червня, в одному з російських пропагандистських Telegram-каналів опублікували відеоролик, на якому видно, як російський гелікоптер Ка-52 почав розсипатися на льоту, втрачаючи деталі.