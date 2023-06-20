Седьмой раз за месяц: ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Согласно сообщению командования, вражескую технику уничтожили бойцы подразделения зенитных ракетных войск.

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19 июня на Донецком направлении был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом во вторник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Восток".

"Ночью защитниками неба Воздушное командование "Восток" уничтожен 1 вертолет Ка-52 в Донецкой области и три ударных беспилотника на Запорожском направлении", — сказано в сообщении.

Как отметили в Воздушном командовании ВСУ, успешное уничтожение вражеской техники имело место 19 июня около 23 часов. Это стало возможным благодаря точной работе подразделения зенитных ракетных войск.

Фокус подсчитал, что согласно сообщениям Генерального штаба ВСУ, это уже седьмой российский вертолет Ка-52, который уничтожили украинские защитники неба в июне 2023 года.

Уничтожение российских вертолетов Ка-52 в Украине

Напомним, Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского поделились информацией о ликвидации российского ударного вертолета Ка-52, которая произошла 15 июня. Они не раскрыли точное место, где произошло уничтожение воздушной техники противника.

Специалисты объясняют активные действия по уничтожению вражеской техники тем, что российское командование усилило использование авиации на юге Украины в связи с контрнаступлением ВСУ. Согласно данным британской разведки, Россия стремится поддержать свои наземные войска, противодействуя наступлению украинских сил, прибегая к применению воздушно-космических сил. Захватчики постоянно осуществляют воздушные удары в попытке замедлить продвижение украинских войск.

16 июня эксперты отметили активное применение Россией вертолетов Ка-52, однако ВСУ обладают системами ПВО короткой дальности (SHORAD). Российская армия рискует больше, стремясь получить преимущество в воздухе, но необходимо помнить, что украинские защитники обладают мобильными комплексами ПВО малой дальности или SHORAD, которые могут защитить свою технику от воздушных атак.

18 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска потеряли уже четвертый Ка-52 "Аллигатор" за трое суток. В командовании тогда отметили, что стоимость одного вертолета составляет 16 миллионов долларов.

Также напомним, 19 июня, в одном из российских пропагандистских Telegram-каналов опубликовали видеоролик, на котором видно, как российский вертолет Ка-52 начал рассыпаться на лету, теряя детали.