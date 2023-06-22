"Кинджали" не долетіли: сили ППО знищили три дрони Shahed, — Повітряні сили ЗСУ
З акваторії Азовського моря бомбардувальники випустили три крилаті ракети Х-22, а з винищувача МіГ-31К — три ракети Х-47. Можливо, "Кинджали" запустили по дамбі в Кривому Розі, пишуть ЗМІ.
Російські окупанти вночі 22 червня атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" і ударними дронами "Shahed-136/131". Про це заявило командування Повітряних сил ЗСУ.
В акваторії Азовського моря бомбардувальники Ту-22М3 випустили три крилаті ракети Х-22, а з вертольота МіГ-31К — три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".
"Зафіксовано пуски чотирьох "Шахедів". Три ворожі дрони знищені протиповітряною обороною", — вказало командування.
Ракети ворога, за даними Повітряних сил ЗСУ, не досягли цілей у Дніпропетровській області. Окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури, підсумували військові.
Дамба в Кривому Розі: ЗМІ дізналися про ціль удару армії Росії
Можливо, росіяни запустили "Кинджали" по дамбі в Кривому Розі, але ракети не уразили ціль, розповіли інформовані джерела агентству "РБК-Україна".
За словами співрозмовників, три ракети Х-47 летіли на Дніпропетровську область.
"Ймовірно, хотіли влучити по дамбі Кривого Рогу. Але ракети не досягли цілі", — додало джерело.
Нагадаємо, що окупанти завдали удару по Покровську вночі 22 червня з ракетного комплексу "Іскандер". П'ятеро людей були поранені, серед них — 11-річний хлопчик.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 20 червня пригрозив Києву ударами по центрах прийняття рішень, якщо ЗСУ обстріляють Крим із HIMARS або ракетами Storm Shadow.