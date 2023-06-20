Ракети HIMARS та Storm Shadow на Крим: Шойгу загрожує ударами по центру прийняття рішень у Києві

Міністр оборони РФ звинуватив ЗСУ у гіпотетичних ударах по півострову. За такого сценарію США та Великобританія повноцінно втягнуться у велику війну, вважає Сергій Шойгу.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив керівництво ЗСУ у намірі завдати ударів по тимчасово окупованому Криму ракетами HIMARS і Storm Shadow. Про це російський міністр сказав 20 червня на засіданні колегії Міноборони.

Шойгу заявив, що у разі застосування даних ракет поза зоною так званої "спеціальної військової операції" США та Великобританія повноцінно втягуються у велику війну.

Це призведе до негайних ударів по центрах ухвалення рішень в Україні, додав міністр.

Далі Шойгу розповів про перебіг бойових дій. Українські війська, за його даними, йдуть у наступ на Південно-Донецькому, Запорізькому та Донецькому напрямках.

"Київський режим задіяв велику кількість західних озброєнь та елітні частини, особовий склад яких навчався фахівцями НАТО", — сказав глава Міноборони.

Всього з 4 червня ЗСУ здійснили 263 атаки на позиції окупантів і всі нібито були відбиті, резюмував Сергій Шойгу.

Нагадаємо, що крилаті ракети Storm Shadow б'ють на відстань 250 кілометрів. Про їхнє постачання Києву напередодні контрнаступу ЗСУ журналісти CNN повідомляли ще 11 травня.

А 15 травня Міністерство оборони Росії заявило про нібито перехоплення далекобійної ракети Storm Shadow.