Б'ють на 250 км: Великобританія передала Україні крилаті ракети Storm Shadow, — CNN

За інформацією джерела, новий пакет допомоги значно розширює ударний потенціал ЗСУ напередодні контрнаступу, проте використовувати зброю поза Україною — заборонено.

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Великобританія могла вже передати Україні декілька крилатих ракет великої дальності Storm Shadow, які стануть у нагоді українським захисникам під час контрнаступу. Про це повідомляє видання CNN 11 травня.

За наявною інформацією, Збройні сили України отримали від партнерів новий вид зброї, який значно розширив ударний потенціал військових напередодні масштабних подій на фронті.

Storm Shadow є крилатою ракетою великої дальності, а також має приховані можливості. Дальність удару становить понад 250 кілометрів і це трохи менше, ніж дальність американських ATACMS, які Україна хотіла отримати з початку повномасштабного вторгнення.

Окремо джерело стверджує, що можливості цієї зброї дозволяють Україні завдати ударів углиб територій, які тимчасово перебувають під контролем російських загарбників. Крім того, офіційний Київ зобов'язався не завдавати за допомогою цієї зброї ударів по території РФ.

Така допомога британських партнерів змінює правила гри з точки зору дальності, як заявив анонімний високопоставлений військовий представник США.

До постачання цих ракет максимальна дальність зброї, яку надавали США, становила лише 80 кілометрів і цього було недостатньо.

Це вже не перший випадок, коли Великобританія випереджає Білий дім у постачанні озброєння. У січні Лондон заявив про передачу танків Challenge 2, а потім і Вашингтон виділив для ЗСУ танки M-1 Abrams.

Storm Shadow: що відомо про ракети з Великобританії

Крилата ракета повітряного базування Storm Shadow є спільною розробкою британської British Aerospace та французької Matra та основою при розробці озброєння стали протиракети Apache.

Носії ракет:

Mirage 2000D;

Rafale;

Tornado;

EurofighterTyphoon.

Примітно, що дальність ракети для Збройних сил Франції та Великобританії становить 560 кілометрів, проте для експорту видають лише трохи більше 250. За інформацією CNN, саме їх відправили в Україну.

Маса Storm Shadow складає 1300 кілограм, 450 з яких – бойова частина. Основними цілями, як йдеться в матеріалі Фокусу, є командні пункти противника, підводні човни, мости, а також інші стратегічні об'єкти.

Основні характеристики Storm Shadow:

маса — 1300 кг;

довжина – 5,1 метра;

діаметр — 480 мм;

маса боєголовки – 480 кг;

максимальна швидкість – 1000 км/год;

радіус дії — 560 км або більше 250 в експортному варіанті.

Нагадаємо, 9 травня з'явилися перші повідомлення про те, що Великобританія має намір передати Україні крилаті ракети Storm Shadow. Про свої наміри прем'єр-міністр країни Ріші Сунак заявляв ще у лютому і ось від розмов перейшли до дій.

10 травня повідомлялося, що США не проти, якщо Великобританія відправить Україні далекобійні ракети. Але, при цьому, у Вашингтоні поки що не збираються змінювати свою позицію щодо відправки ATACMS.