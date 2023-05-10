Ракета Storm Shadow. Чим допоможе 1300 кг боєприпас Україні, та чи є з чого його запускати

Крилата ракета Storm Shadow має радіус дії понад 250 км, а запускати її можна з винищувачів, кораблів та субмарин.

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Днями у Washington Post написали, що Велика Британія готується передати Україні ракети Storm Shadow, які мають дальність понад 250 км. Тому Фокус розібрався, як розробляли зброю, в чому її особливості, та чи є як їх запускати.

Storm Shadow — для яких цілей розробили крилату ракету

Крилата ракета повітряного базування Storm Shadow — це спільна розробка британської British Aerospace та французької Matra. Її розробили на основі французької крилатої протиракети Apache. У червні 1996 року у тендері Великобританії перемогла французько-британська розробка. У 1997 році компанії отримали фінансування на розробку та виробництво новітнього боєприпасу. Вже через рік був підписаний контракт на виробництво 500 ракет для французької армії.

Storm Shadow почали розробляти у 1990-х роках

Варто зазначити також, що Storm Shadow у французькій армії має назву SCALP-EG, що фактично розшифровується як "крилата ракета великої дальності загального призначення". Під час розробки перші стрільби відбулися на французькому полігоні Biscarosse у 2000 році в кінці грудня. Носієм став винищувач Mirage 2000N. У Великобританії перші стрільби відбулися у травні 2001 року з винищувача Tornado. Обидва випробування пройшли успішно.

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Вже у 2003 році французька армія приймає SCALP-EG на озброєння спочатку під літаки Mirage 2000D, а потім і під більш сучасніші Rafale. Ракети отримують Військово-морські сили та Повітряно-космічні сили. У Королівські ВПС Великої Британії ракета Storm Shadow надійшла у 2022 році.

Загалом носіями ракет є 4 літаки:

Mirage 2000D;

Rafale;

Tornado;

EurofighterTyphoon.

Зброя для глибокого удару — особливості ракети Storm Shadow

Нині виробництвом ракети Storm Shadow займається компанія MBDA. Серед особливостей є її дальність — до 560 км для ЗС Франції та Великобританії та понад 250 км на експорт іншим країнам-замовникам. Система наведення у виробу складається одразу з 5 складових — інерціальна, GPS, TERPROM, TERCOM та інфрачервоної головки самонаведення. TERPROM та TERCOM — це системи, які враховують контури місцевості та порівнюють їх з тими даними, які давав бортовий компʼютер літака-носія. Системи дозволяють збільшити точність ракети.

Тестовий пуск крилатої ракети Storm Shadow

Маса ракети складає 1300 кг, з якої бойова частина — 450 кг. При цьому боєголовка виробництва BAE Systems є дворівневою. Спочатку кумулятивний заряд пропалює броню/бетон/землю, а потім більша її частина проникає всередину цілі, щоб завдати максимального удару.

Основними цілями для ракети є ворожі командні пункти, кораблі, підводні човни у порту, мости та інші стратегічні пункти. Storm Shadow — це крилата ракета, яка діє за принципом "вистрелив і забув", її програмують перед запуском й через це змінити її курс польоту неможливо. Функцію зміни цілі під час польоту планують додати в межах проєкту SPEAR 4.

Storm Shadow летить по низькій траєкторії, перед ціллю вона підіймається, щоб потім пікірувати на обʼєкт для атаки.

Основні характеристики Storm Shadow:

маса — 1300 кг;

довжина — 5,1 метра;

діаметр — 480 мм;

маса боєголовки — 480 кг;

максимальна швидкість — 1000 км/г;

радіус дії — 560 км чи понад 250 в експортному варіанті.

Storm Shadow — бойове застосування крилатої ракети

Ще до початку офіційного прийняття на озброєння Великобританія використовувала ракету Storm Shadow під час вторгнення в Ірак у 2003 році. Відомо, що її використовувала 617-та ескадрилья Королівських ВПС.

Також Франція, Італія та Велика Британія використовували SCALP-EG під час громадянської війни в Лівії. Цілями стала авіабаза Аль-Джуфра і військовий бункер у Сирті. Потім країни НАТО неодноразово використовували Storm Shadow для ударів по Сирії.

Згідно зі статтею Washington Post, Лондон планує направити Києву ракети Storm Shadow. Про намір передати саме далекобійну зброю заявляв премʼєр-міністр Ріші Сунак. Тепер Велика Британія, як стверджують журналісти, вже готується передати ракети Storm Shadow.

Однак наразі невідомо, яким чином українські військові можуть запускати крилаті ракети. Відомо, що наразі існує версія ракети наземного базування та морська версія для пуску з кораблів та підводних човнів. Невідомо, чи можливо пристосувати Storm Shadow для пуску з радянських винищувачів МіГ-29 та Су-27 або з бомбардувальника Су-24.