Ракета "Вільха". Що відомо про українські високоточні боєприпаси калібру 300 мм

Український оборонно-промисловий комплекс створив високоточний боєприпас "Вільха", який може завдавати удари на відстані понад 100 км. Окрім цього зараз ведуться роботи по розробці версії на 150 км. Її випробування може відбутись вже під час контрнаступу.

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Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну декілька державних підприємств створили модернізовану РСЗВ на базі радянського "Урагану" — РСЗВ "Вільха". Фокус розібрався, як розробляли машину, на що вона здатна, та чи використовують її військові.

Ракетний комплекс "Вільха" — історія розробки українського аналога GMLRS

15 підприємств оборонно-промислового комплексу, включно з КБ "Луч" створили РСЗВ "Вільху" з однойменними ракетами. Вперше про проєкт "Вільха" було оголошено у 2016 році на засіданні РНБО. Тоді ж стало відомо, що над проєктом працює КБ "Луч" та КБ "Південне". Під назвою "Вільха" створили не тільки ракету, а й планували зробити ракетний комплекс. Перший час подробиці трималися у таємниці, і з кожним етапом розробки їх розкривали все більше.

Під час перших випробувань 26 серпня 2016 року тодішній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що завдання у "Вільхи" — перевищити характеристики "Смерчу" та "Точки-У". Калібр боєприпасу 300-мм. Ракета мала отримати здатність знищувати наземні або надводні цілі. Розробники зробили "Вільху" корегованим боєприпасом. Передбачувалась система наведення за допомогою GPS та інерціальною системою INS. Відхилення від цілі, як писали у ЗМІ, не перевищували 7 метрів.

Запуск ракети "Вільха-М" під час випробувань у квітні 2020 році Фото: скріншот

За наступні два роки ракета "Вільха" пройшла декілька випробувальних запусків. А у листопаді 2017 року на ДАХК "Артем" почали створювати лінію для виробництва корпуса ракет. Олександр Турчинов казав, що після серії випробувань "Вільху" приймуть на озброєння й почнеться серійне виробництво ракет. 25 квітня 2018 року після низки успішних пусків в Херсонській області ракету "Вільха" прийняли на озброєння.

Перша версія ракети "Вільхи" мала максимальну дальність до 100 км, однак одразу після прийняття на озброєння розпочалися випробування далекобійнішої версії ракети "Вільха-М" з максимальною дальністю близько 130 км. ЇЇ теж прийнято на озброєння й ще у 2019 році почалося виробництво ракет, однак малосерійне.

На озброєння "Вільха-М" поступила в 107-му реактивну артилерійську бригаду ЗСУ. Випробування у грудні 2019 році показали кругове відхилення по цілі менше ніж 30 метрів при стрільбі понад 100 км. Врешті до повномасштабного вторгнення РФ в Україну на озброєнні ЗСУ були ракети як "Вільха", так і "Вільха-М".

900-кілограмова ракета — на що здатна українська "Вільха"

Реактивна установка призначена для ураження техніки, живої сили ворога, командних пунктів та інших цілей. Ракета комплексу отримала імпульсні двигуни уздовж боєприпасу, що дозволяє корегувати польот боєприпасу й добиватися мінімального відхилення від заданої траєкторії. На підльоті до цілі наведення відбувається за допомогою інерціально-супутниковою навігаційною системою.

Інерційні двигуни на ракеті "Вільха" Фото: скріншот

Інерційні двигуни — це вимушена міра, бо на першому етапі пуску ракети вона заповільно летить, щоб корегувати курс за допомогою аеродинаміки. Усього навколо ракети встановлено 90 таких двигунів.

У пусковій установці може бути від 8 до 12 ракет, кожна з яких може уражати власну ціль. Або ж снаряди можна запрограмувати так, щоб одразу декілька ракет влучили в один обʼєкт. Розробка "Вільхи" більше схожа на західну школу РСЗВ. Всі пускові установки реактивної артилерії, яку отримали ЗСУ від партнерів, створені для знищування конкретних цілей, а не для покриття площ. Це якісно відрізняє "Вільху" від "Урагану", на базі якого вона спочатку була побудована.

Окремо варто зазначити, що з початком повномасштабної війни роботи над "Вільхою" не зупинились. 11 вересня 2022 року Україна представила РСЗВ "Вільха" на базі нового шасі в Польщі. Замість радянського шасі МАЗ пропонується встановити пускову установку на нове шасі з колісною формулою 8х8. Окрім цього пускову установку захистили броньованими пластинами.

"Вільха" на новому шасі

Вже у лютому 2023 року перший замголови Національної асоціації оборонно-промислового комплексу Іван Вінник в коментарі для The War Zone заявив, що вдалося налагодити виробництво високоточних ракет "Вільха". Окрім цього планується створити модифікацію "Вільхи-М" з радіусом дії до 150 км. Випробовування снарядів, за словами Вінника, може статися вже під час контрнаступу.

Ракета "Вільха" на виставці озброєння

Основні характеристики "Вільхи":

маса ракети — близько 930 кг;

максимальна дальність стрільби — до 110 км;

система наведення — GPS+INS;

тривалість повного залпу — не більше 40 с;

кількість снарядів у пакеті напрямних — 8-12 ракет;

довжина боєприпасу — 7,6 метра;

калібр — 300 мм;

кругове ймовірне відхилення — до 30 метрів на відстані понад 100 км.

РСЗВ "Вільха" — чи били ракети окупантів на російсько-українській війні

В перші тижні повномасштабної війни у Київському конструкторському бюро "Луч" повідомили, що українська РСЗВ "Вільха" бере участь для відбиття російського вторгнення. Станом на 3 березня було завдано близько 50 точних ударів по російським системам ППО, РЕБ та техніці ворога.

"Вільха" знищувала окупантів в перші дні повномасштабного вторгнення Фото: Укроборонпром

Після цього у публічному просторі "Вільха" не зʼявлялася. Ймовірною причиною є те, що ЗСУ мали невелику кількість високоточних ракет. Також час від часу Україна атакує окупантів за межами 84 км, на які не здатні бити ракети GMLRS для західних РСЗВ. Експерти вважають, що такі удари можуть завдаватися як раз "Вільхою". До того ж російські окупанти регулярно стверджують про нібито перехоплення ракет "Вільха", однак жодних доказів вони не надають.