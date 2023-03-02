Україна збільшить дальність польоту високоточних ракет "Вільха-М" до 150 км (фото)

Українська розробка має більший калібр і дальність польоту, ніж в американської ракети GMLRS.

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Україна ще до повномасштабного вторгнення РФ розробила та застосовувала високоточні ракети "Вільха-М". Наразі ракету планують модернізувати. Про це повідомляє The War Zone.

"Вільха-М" — це модифікована 7,6-метрова ракета для РСЗВ "Смерч". Дальність польоту становить 110 км, вона характерна високою точністю. У виданні зазначають, що дальність американських GMLRS становить приблизно 80 км.

Точність ракети підвищується за рахунок газових коригувальних двигунів уздовж тіла боєприпасу. Однак точної інформації про їх точність у відкритому доступі немає. Заявляється, що Україна продовжує виготовляти ракети "Вільха-М" невеликими партіями. У планах є збільшення дальності польоту до 150 км.

"Скажімо так, сподіваюся, якраз до широко передбачуваної дати контрнаступу на півдні в бік Азовського моря", — сказав голова Національної асоціації оборонної промисловості України Іван Винник.

При цьому випробування далекобійних ракет буде прямо на полі бою. Винник каже, що "Вільха-М" буде набагато краще, ніж зараз.

Українська армія використовує свою розробку під час боїв проти ЗС РФ та у повномасштабному вторгненні. Програму модифікації ракет було розпочато у 2018 році. Із 2018 року було виготовлено майже 100 ракет. Уперше їх застосували під час боїв у травні 2022 року.

[ + – ] Високоточна ракета "Вільха-М"

Наприклад, 23 лютого у ЗМІ розбиралися, чим було завдано ударів по військових об'єктах у Маріуполі.

3 березня минулого року ЗМІ писали, що ЗСУ застосовують ракетний комплекс "Вільха-М" проти ЗС РФ.