Украина увеличит дальность полета высокоточных ракет "Вільха-М" до 150 км (фото)

Украинская разработка имеет больший калибр и дальность полета, чем у американской ракеты GMLRS.

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Украина еще до полномасштабного вторжения РФ разработала и применяла высокоточные ракеты "Вільха-М". Теперь ракету планируют модернизировать. Об этом сообщает The War Zone.

"Вільха-М" — это модифицированная 7,6-метровая ракета для РСЗО "Смерч". Дальность полета составляет 110 км, она характерна высокой точностью. В издании отмечают, что дальность американских GMLRS составляют около 80 км.

Точность ракеты повышается за счет газовых корректирующих двигателей вдоль тела боеприпаса. Однако точной информации об их точности в открытом доступе нет. Заявляется, что Украина продолжает изготавливать ракеты "Вільха-М" небольшими партиями. В планах есть увеличить дальность полета до 150 км.

"Скажем так, надеюсь, как раз к широко предполагаемой дате контрнаступления на юге в сторону Азовского моря", — сказал глава Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Иван Винник.

При этом испытания дальнобойных ракет будет прямо на поле боя. Винник говорит, что "Вільха-М" будет намного лучше, чем сейчас.

Украинская армия использует свою разработку в ходе боев против ВС РФ и в полномасштабном вторжении. Программа модификации ракет была начата в 2018 году. С 2018 года было изготовлено около 100 ракет. Впервые их применили в ходе боев в мае 2022 года.

[ + – ] Высокоточная ракета "Вільха-М"

Например, 23 февраля в СМИ разбирались, чем были нанесены удары по военным объектам в Мариуполе.

3 марта СМИ писали, что ВСУ применяют ракетный комплекс "Вільха-М" против ВС РФ.