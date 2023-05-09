Ракета "Вільха". Что известно об украинском высокоточном боеприпасе калибра 300 мм

Украинский оборонно-промышленный комплекс создал высокоточный боеприпас "Вільха", который может наносить удары на расстоянии более 100 км. Кроме этого, сейчас ведутся работы по разработке версии на 150 км. Ее испытания могут начаться уже во время контрнаступления.

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Еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину несколько государственных предприятий создали модернизированную РСЗО на базе советского "Урагана" — РСЗО "Вільха". Фокус разобрался, как разрабатывали машину, на что она способна, и используют ли ее военные.

Ракетный комплекс "Вільха" — история разработки украинского аналога GMLRS

15 предприятий оборонно-промышленного комплекса, включая КБ "Луч" создали РСЗО "Вільха" с одноименными ракетами. Впервые о проекте "Вільха" было объявлено в 2016 году на заседании СНБО. Тогда же стало известно, что над проектом работает КБ "Луч" и КБ "Южное". Под названием "Вільха" создали не только ракету, но и ракетный комплекс. Первое время подробности держались в тайне, но с каждым этапом испытаний деталей появлялось все больше.

Во время первых испытаний 26 августа 2016 тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что задача у "Вільхи" — превысить характеристики "Смерча" и "Точки-У". Калибр боеприпаса 300 мм. Ракета должна была получить способность уничтожать наземные или надводные цели. Разработчики сделали "Вільху" корректируемым боеприпасом. Предусматривалась система наведения с помощью GPS и инерциальной системы INS. Отклонения от цели, как писали в СМИ, не превышали 7 метров.

Запуск ракеты "Вільха-М" во время испытаний в апреле 2020 года Фото: скриншот

За следующие два года ракета "Вільха" прошла несколько испытательных запусков. А в ноябре 2017 на ГАХК "Артем" начали создавать линию для производства корпуса ракет. Александр Турчинов сказал, что после серии испытаний "Вільху" примут на вооружение и начнется серийное производство ракет. 25 апреля 2018 после ряда успешных пусков в нескольких областях ракету "Вільха" приняли на вооружение.

Первая версия ракеты "Вільха" имела максимальную дальность до 100 км, однако после принятия на вооружение начались испытания более дальнобойной версии ракеты "Вільха-М" с максимальной дальностью около 130 км. Ее тоже принято на вооружение и еще в 2019 году началось производство ракет, однако малосерийное.

На вооружение "Вільха-М" поступила в 107 реактивную артиллерийскую бригаду ВСУ. Испытания в декабре 2019 года показали круговое отклонение по цели менее 30 метров при стрельбе более 100 км. До полномасштабного вторжения РФ в Украину на вооружении ВСУ были ракеты как "Вільха", так и "Вільха-М".

900-килограммовая ракета — на что способна украинская "Вільха"

Реактивная установка предназначена для поражения техники, живой силы противника, командных пунктов и других целей. Ракета комплекса получила импульсные двигатели вдоль боеприпаса, что позволяет корректировать полет боеприпаса и добиваться минимального отклонения от траектории. На подлете к цели наведение происходит посредством инерциально-спутниковой навигационной системы.

Инерционные двигатели на ракете "Вільха" Фото: скриншот

Инерционные двигатели – это вынужденная мера, потому что на первом этапе пуска ракета медленно летит, чтобы корректировать курс с помощью аэродинамики. Всего вокруг ракеты установили 90 таких двигателей.

В пусковой установке может быть от 8 до 12 ракет, любая из которых может поражать свою цель. Также ее можно запрограммировать так, чтобы сразу несколько ракет попали в один объект. Разработка "Вільхи" больше похожа на западную школу РСЗО. Все пусковые установки реактивной артиллерии, полученные ВСУ от партнеров, предназначены для уничтожения конкретных целей, а не для ударов по площадям. Это качественно отличает "Вільху" от "Урагана", на базе которого она изначально была построена.

Отдельно следует отметить, что с началом полномасштабной войны работы над "Вільхой" не остановились. 11 сентября 2022 года Украина представила РСЗО "Вільха" на базе нового шасси на выставке в Польше. Вместо советского шасси МАЗ предлагается установить пусковую установку на базу с колесной формулой 8х8. Кроме этого, пусковую установку защитили бронированными пластинами.

"Вільха" на новом шасси

В феврале 2023 года первый замглавы Национальной ассоциации оборонно-промышленного комплекса Иван Винник в комментарии The War Zone заявил, что удалось наладить производство высокоточных ракет "Вільха". Кроме этого, планируется создать модификацию "Вільхи-М" с радиусом действия до 150 км. Испытание снарядов, по словам Винника, может произойти уже во время контрнаступления.

Ракета "Вільха" на выставке вооружения

Основные характеристики РСЗО "Вільха":

масса ракеты – около 930 кг;

максимальная дальность стрельбы – до 110 км;

система наведения — GPS+INS;

скорость выпуска полного залпа – не более 40 с;

количество снарядов в пакете направляющих – 8-12 ракет;

длина боеприпаса – 7,6 метра;

калибр — 300 мм;

круговое возможное отклонение — до 30 метров на расстоянии более 100 км.

РСЗО "Вільха" — применяют ли ВСУ ракеты на войне против РФ

В первые недели полномасштабной войны в Киевском конструкторском бюро "Луч" сообщили, что украинская РСЗО "Вільха" принимает участие для отражения российского вторжения. По состоянию на 3 марта было нанесено около 50 точных ударов по российским системам ПВО, РЭБ и технике врага.

"Вільха" уничтожала окупантов в первые дни полномасштабного вторжения Фото: Укроборонпром

После этого в публичном пространстве "Вільха" не появлялась. Вероятной причиной является то, что ВСУ имели небольшое количество высокоточных ракет. Также время от времени Украина атакует оккупантов за пределами 84 км, на которые не способны бить ракеты GMLRS для западных РСЗО. Эксперты считают, что такие удары могут наноситься как раз "Вільхой". К тому же российские оккупанты регулярно утверждают о якобы перехвате ракет "Вільха", без предоставления доказательств.