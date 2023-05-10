Дальнобійні ракети для України: США не проти, якщо зброю відправить Великобританія, — Politico

За словами журналістів, Великобританія сказала Україні, що дасть ракети дальністю 300 км лише у тому випадку, якщо ЗСУ використовуватимуть їх лише для поразки цілей на території України.

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Адміністрація президента США Джо Байдена не планує надсилати Україні далекобійні ракети ATACMS. Однак у Білому домі не проти, щоб це зробила Велика Британія. Про це пише видання Politico.

До того ж, як пишуть журналісти, у Вашингтоні вважають, що передача далекобійних ракет Україні Великобританією послабить тиск на Штати, оскільки багато хто давно очікує від них рішучого кроку та передачі Києву ракет дальністю до 300 км.

Видання пише, що міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі відмовився коментувати терміни постачання та їх масштаб.

Однак, як повідомляється, можливість того, що саме британці готуються відправити Україні, дозволили адміністрації Байдена "зітхнути з полегшенням". Офіційні особи США сподіваються, що це змусить замовкнути критиків, які хочуть, щоб США відправили ATACM до Києва.

Крім того, чиновники заявили, що Штати продовжать постачати Україні засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бронетехніку.

Як розповів голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі ще у березні, у Штатів недостатньо ракет ATACMS.

Також джерело сказало журналістам, що Лондон сказав Києву, що дасть ракети дальністю 300 км тільки в тому випадку, якщо ЗСУ використовуватимуть їх лише для поразки цілей на території України.

Нагадаємо, що польські журналісти заявили, що Велика Британія закупить для України далекобійні ракети з дальністю до 300 км. У міжнародному Фонді підтримки України до 4 травня відкрито до пропозицій щодо ракет з корисним навантаженням від 20 до 490 кілограмів.

Потім видання WP повідомило, що іншим країнам буде наважитися на відправлення далекобійних ракет набагато легше після того, як це зробить Велика Британія. Передбачається, що йдеться про ракети Storm Shadow.

Ще повідомлялося, що "Голос Америки" зазначив, що група європейських країн хоче закуповувати для України далекобійні ракети. Фонд для закупівель та постачання озброєнь Україні закликав компанії-виробники повідомити про готовність у постачанні озброєнь далекого радіусу дії. Серед таких країн Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Данія та Швеція.