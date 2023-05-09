Група європейських країн хоче закуповувати для України далекобійні ракети, — ЗМІ

Фонд для закупівель та постачання озброєнь Україні закликав компанії-виробники повідомити про готовність у постачанні озброєнь далекого радіусу дії. Серед таких країн Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Данія та Швеція.

Related video

Група країн ЄС на чолі з Великою Британією попросила компанії-виробники ракет радіусом дії до 300 км висловити зацікавленість у продажу таких озброєнь Україні. Про це повідомляє "Голос Америки".

Заклик до представників збройових компаній був присутній у повідомленні, яке минулого тижня розмістив Міжнародний фонд для України. Серед таких країн: Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Данія та Швеція.

Представники британського Міноборони, які керуют цим фондом, що організований для закупівлі та відправки Києву озброєнь, звернулися до компаній з проханням повідомити, якщо такі ракети можуть бути надані. Йдеться про ракети, що запускаються з суші, моря чи повітря.

Серед інших критеріїв згадується про низьку ймовірність перехоплення, планування місії та методи обходу ППО для більшої ймовірності успішного удару.

Зазначається, що з компаніями, які будуть готові надати ракети, зв'яжуться, починаючи з 5 червня.

Водночас повідомляється, що британська влада все ще не ухвалила остаточного рішення щодо відправки Україні згаданих далекобійних ракет.

Реакція України

Радник міністра оборони України Юрій Сак в інтерв'ю журналістам повідомив, що Київ не має конкретних даних про зусилля, які, ймовірно, робить Великобританія щодо поставок далекобійних ракет.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, Великобританія, можливо, має намір передати Україні крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow.

Також повідомлялося про ракету "Вільха" — український високоточний боєприпас калібру 300 мм з дальністю понад 100 км.