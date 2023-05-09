Группа европейских стран хочет закупать для Украины дальнобойные ракеты, — СМИ

Фонд для закупок и поставок вооружений Украине призвал компании-производители сообщить о готовности в поставках вооружений дальнего радиуса действия. В числе таких стран Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция.

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Группа стран ЕС во главе с Великобританией попросила компании-производители ракет радиусом действия до 300 км выразить заинтересованность в продаже таких вооружений Украине. Об этом сообщает "Голос Америки".

Такой призыв к представителям оружейных компаний присутствовал в уведомлении, которое на минувшей неделе разместил Международный фонд для Украины. Среди таких стран Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция.

Представители британского Минобороны, в ведении которых находится фонд, организованный для закупки и отправки Киеву вооружений, обратились к компаниям с просьбой сообщить, в случае если такие ракеты могут быть предоставлены. Речь идет о ракетах, запускающихся с суши, моря или воздуха.

Среди прочих критериев упоминается о низкой вероятности перехвата, планировании миссии и методах обхода ПВО для большей вероятности успешного удара.

Отмечается, что с с компаниями, которые будут готовы предоставить ракеты, свяжутся, начиная с 5 июня.

Вместе с тем сообщается, что британские власти все еще не приняли окончательного решения относительно отправки Украине упомянутых дальнобойных ракет.

Реакция Украины

Советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью журналистам сообщил, что у Киева нет конкретных данных об усилиях, которые, предположительно, предпринимает Великобритания по части поставок дальнобойных ракет.

Напомним, что, по данным журналистов, Великобритания, возможно, собирается передать Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

Также сообщалось о ракете "Вільха" — украинском высокоточном боеприпасе калибра 300 мм с дальностью свыше 100 км.