Дальнобойные ракеты для Украины: США не против, если оружие отправит Великобритания, — Politico

По словам журналистов, Великобритания сказала Украине, что даст ракеты дальностью 300 км только в том случае, если ВСУ будут использовать их только для поражения целей на территории Украины.

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Администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Однако в Белом доме не против, чтобы это сделала Великобритания. Об этом пишет издание Politico.

Более того, как пишут журналисты, в Вашингтоне считают, что передача дальнобойных ракет Украине Великобританией ослабит давление на Штаты, так как многие давно ожидают от них решительного шага и передачи Киеву ракет дальностью до 300 км.

Издание пишет, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отказался комментировать сроки поставок и их масштаб.

Однако, как сообщается, возможность того, что именно британцы готовятся отправить Украине, позволили администрации Байдена "вздохнуть с облегчением". Официальные лица США надеются, что это заставит замолчать критиков, которые хотят, чтобы США отправили ATACM Киеву.

Кроме того, чиновники заявили, что Штаты продолжат поставлять Украине средства противовоздушной обороны, боеприпасы и бронетехнику.

Как рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли еще в марте, у Штатов недостаточно ракет ATACMS.

Также источник сказал журналистам, что Лондон сказал Киеву, что даст ракеты дальностью 300 км только в том случае, если ВСУ будут использовать их только для поражения целей на территории Украины.

Напомним, что польские журналисты заявили, что Великобритания закупит для Украины дальнобойные ракеты с дальностью до 300 км. В международном Фонде поддержки Украины до 4 мая открыты к предложениям по ракетам с полезной нагрузкой от 20 до 490 килограммов.

Затем издание WP сообщило, что другим странам будет отважиться на отправку дальнобойных ракет куда легче после того, как это сделает Великобритания. Предполагается, что речь идет о ракетах Storm Shadow.

Еще сообщалось, что "Голос Америки" отметил, что группа европейских стран хочет закупать для Украины дальнобойные ракеты. Фонд для закупок и поставок вооружений Украине призвал компании-производители сообщить о готовности в поставках вооружений дальнего радиуса действия. В числе таких стран Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания и Швеция.