Великобритания закупит для Украины дальнобойные ракеты с дальностью до 300 км

В международном Фонде поддержки Украины до 4 мая открыты к предложениям по ракетам с боевой частью массой от 20 до 490 килограммов.

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Министерство обороны Великобритании опубликовало информацию о военной технике, закупаемой для нужд ВСУ в рамках фонда поддержки Украины. Среди прочего, речь идет о дальнобойных ракетах с дальностью от 100 до 300 км. Об этом 28 апреля сообщили в польском Defence 24.

Фонд поддержки Украины опубликовал документ еще 14 марта, однако в СМИ на него обратили только сейчас. Исландия, Норвегия, Швеция, Дания и Литва объединились во главе с Великобританией, чтобы быстро покупать оружие для ВСУ. Бюджет фонда составляет 520 млн. фунтов.

Для Украины планируют закупить дальнобойные ракеты дальностью от 100 до 300 км, которые можно запускать с земли, воды или воздуха. Боевая часть боеприпаса должна составлять от 20 до 490 кг.

Кроме этого, опубликованы желаемые требования для оружия:

низкая вероятность перехвата;

имеет возможность планирования миссий;

навигационная система, которая выстоит перед современными средствами РЭБ;

средства проникновения в ПВО для увеличения вероятности успешности удара;

уровень технической готовности не ниже 8 (готовое и сертифицированное изделие).

Заявки от участников открыты до 4 мая. Кроме этого, в планах приобрести для Украины средства ПВО, боеприпасы, инженерную технику и тягачи для западных танков.

Напомним, 23 марта президент Владимир Зеленский призвал страны ЕС отправить Украине дальнобойные ракеты и авиацию.

11 февраля СМИ писали, что Великобритания может отправить Украине ракеты Storm Shadow или противокорабельные ракеты Harpoon.