"Война затягивается": Зеленский призвал Евросоюз отправить Украине дальнобойные ракеты и авиацию (видео)

По словам президента, некоторые действия Запада не дают ВСУ ускорить освобождение территорий. Но есть и положительные моменты — ЕС одобрил план отправки 1 млн боеприпасов к артиллерии.

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Президент Украины Владимир Зеленский 23 марта призвал западных союзников отправить ВСУ дальнобойное вооружение. Об этом он сказал в видеообращении по итогам онлайн-выступления на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Глава государства подчеркнул, что присоединился к беседе с чиновниками в Брюсселе в поезде "Укрзалізниці". По его словам, в дискуссии участвовал и президент Евросовета Шарль Мишель.

"Отметил сильные шаги партнеров. Отметил вещи, которые пока, к сожалению, не позволяют нам ускорить освобождение территорий, не позволяют ускорить завершение войны. В частности, это поставки ВСУ более действенного дальнобойного оружия и современных самолетов. Видим затягивание решения партнеров", — заметил Зеленский.

Президент Украины уверен в необходимости продолжения ввода новых санкций против РФ за террор и продолжении интеграции Украины со структурами Евросоюза.

Зеленский говорил о разрушениях в Бахмуте и "саммите мирного плана"

Британская газета The Guardian пишет, что Владимир Зеленский рассказывал европейским чиновникам о разрушениях в Бахмуте Донецкой области. Президент недавно посещал передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении.

"Его рассказ о разрушительных сценах, свидетелем которых он был, был эмоциональным и оказал большое влияние на 27 лидеров ЕС и высокопоставленных чиновников в Брюсселе, слушавших его", — отметили журналисты.

Собеседник издания в структурах ЕС сказал, что Зеленский предупредил европейских лидеров о 5 факторах, которые могут продлить полномасштабную войну с РФ, в том числе задержки с поставками ракет большой дальности, нехватка авиации и слабость санкций Запада.

Редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк добавил, что украинский лидер в видеообращении к лидерам ЕС предложил провести "саммит мирного плана" в одной из европейских столиц.

"Зеленский сказал, что хочет организовать "саммит мирного плана" в Киеве, но понимает, что всем будет сложно приехать в Украину. Поэтому спросил, можно ли провести такой саммит в столице ЕС", — написал он в Twitter.

Зеленский около 10 минут обращался к лидерам ЕС с главным посылом — ускорить поставку оружия, иначе война затянется, сообщило американское издание Politico.

По словам европейского чиновника, суть послания Зеленского лидерам ЕС заключалась в следующем: "Ускорьте доставку оружия, иначе война затянется", — добавил чиновник.

Украина получит 1 млн артиллерийских боеприпасов

Лидеры Еврособза на саммите одобрили план отправки Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев, сообщило издание EUobserver.

"Быстрая отправка боеприпасов в Украину может внести реальные изменения в эту войну", — сказала на саммите премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Согласно плану, страны ЕС будут поставлять боеприпасы в Украину из собственных запасов, затем будут покупать их для себя и Украины. Европейская военная промышленность также увеличит производство.

"Украина защищает свою территорию и мирных жителей, которые гибнут под российскими бомбами. Мы просто делаем то, что правильно, помогаем им, меня не беспокоит эскалация", — заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

В рамках европейской инициативы на этой неделе 17 стран ЕС и Норвегия подписали двухлетнее ускоренное соглашение о закупках 155-мм артиллерийских снарядов и семилетний проект по приобретению нескольких типов боеприпасов.

Напомним, что Япония решила выделить Украине $30 млн на закупки нелетального военного оборудования. Токио потратит еще $470 млн на восстановление энергосектора и других отраслей, пострадавших от войны.

Зеленский 19 марта сказал, что большая война с Россией завершится ответственностью Кремля за все преступления в Украине.