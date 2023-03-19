"Государство-зло ответит": Зеленский рассказал, чем закончится война в Украине (видео)

Украинский президент перечислил все города и поселки, которые за неделю пострадали от обстрелов ВС РФ и принес соболезнования тем людям, которые потеряли своих близких.

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Российско-украинская война завершиться тем, что военно-политическое руководство РФ будет нести ответственность за все преступления, совершенные оккупантами в Украине. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам в воскресенье, 19 марта.

"Завершается еще одна неделя нашей обороны против государства-зла. Еще одна неделя, когда каждый день и ночью российская армия обстреливала украинские города, села, убивала наших людей", — сказал украинский лидер.

Зеленский перечислил населенные пункты нашего государства, которые на протяжении этой недели пострадали от обстрелов ВС РФ. Это Каменское Запорожской области, Берислав Херсонской области, Марганец Днепропетровской области, Авдеевка, Краматорск, Константиновка Донецкой области, Константиновка Сумской области.

Президент Украины выразил соболезнование всем, кто потерял родных и своих близких за эту неделю войны.

"За каждое проявление террора против украинцев государство-зло будет отвечать. Завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 17 марта стало известно, как в Украине и РФ отреагировали на решение суда в Гааге на арест Владимира Путина. В России вполне предсказуемо заявили, что не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. В Украине назвали решение суда историческим, отметив, что преступники должны отвечать за похищение и вывоз 16 тысяч украинских детей.

Мы также информировали, как в РФ отреагировали на решение МУС об аресте Путина. Представительница Министерства иностранных дел РФ подчеркнула, что страна не подписывала Римский статут Международного уголовного суда и не обязана подчиняться его решениям.