"Держава-зло відповість": Зеленський розповів, чим закінчиться війна в Україні (відео)

Український президент перерахував усі міста й селища, які за тиждень постраждали від обстрілів ЗС РФ і висловив співчуття тим людям, які втратили своїх близьких.

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Російсько-українська війна завершиться тим, що військово-політичне керівництво РФ нестиме відповідальність за всі злочини, вчинені окупантами в Україні. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців у неділю, 19 березня.

"Завершується ще один тиждень нашої оборони проти держави-зла. Ще один тиждень, коли щодня та щоночі російська армія обстрілювала українські міста, села, вбивала наших людей", — сказав український лідер.

Зеленський перерахував населені пункти нашої держави, які протягом цього тижня постраждали від обстрілу ЗС РФ. Це Кам'янське Запорізької області, Берислав Херсонської області, Марганець Дніпропетровської області, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка Донецької області, Костянтинівка Сумської області.

Президент України висловив співчуття всім, хто втратив рідних і своїх близьких за цей тиждень війни.

"За кожен прояв терору проти українців держава-зло відповідатиме. Завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 17 березня стало відомо, як в Україні та РФ відреагували на рішення суду в Гаазі на арешт Володимира Путіна. У Росії цілком передбачувано заявили, що не визнають юрисдикцію Міжнародного карного суду в Гаазі. В Україні назвали рішення суду історичним, зазначивши, що злочинці мають відповідати за викрадення та вивезення 16 тисяч українських дітей.

Ми також інформували, як у РФ відреагували на рішення МКС про арешт Путіна. Представниця Міністерства закордонних справ РФ наголосила, що країна не підписувала Римський статут Міжнародного кримінального суду й не зобов'язана підкорятися його рішенням.