$30 млн на нелетальное военное снаряжение: Токио выделяет помощь Киеву (видео)

Премьер Японии был в ужасе от увиденного в Буче и пообещал выделить Украине $470 млн на восстановление энергетики и других отраслей

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Япония выделяет Украине $30 млн для закупки и поставок нелетального военного снаряжения через трастовый фонд НАТО. Об этом сообщил во вторник, 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Сегодня стало известно, что Кисида впервые посетил Украину после начала полномасштабного вторжения РФ по приглашению Зеленского.

Власти Японии официально умалчивали о запланированной поездке премьер-министра, поэтому информация о неанонсированном визите стала доступна только в день его прибытия в столицу Украины.

Помимо выделения $30 млн на снаряжение, Фумио Кисида сообщил, что Токио выделит $470 млн односторонней грантовой помощи для восстановления энергетического сектора и других отраслей Украины.

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"Япония предоставляет широкий спектр помощи на нужды Украины, такой как разминирование, поддержка в сфере телерадиовещания, поддержка образования, укрепления государственного управления и защиты культурного наследия. Мы продолжим поддерживать Украину так, как может это только Япония", — сказал глава японского правительства во время встречи.

Премьер-министр Японии выразил Зеленскому уважение за мужество и стойкость украинского народа, вставшего под его руководством на защиту суверенитета своей страны.

Ожидается, что после визита Кисиды в Киев, 22 марта он посетит Польшу для встречи на высшем уровне и вернется в Японию утром 23 марта.

Известно, что в ходе сегодняшнего визита премьер посетил Бучу в Киевской области, где был поражен увиденным.

На встрече с журналистами Кисида заявил, что Токио "продолжит прилагать все усилия для поддержки Украины в восстановлении мира".

Также Фокус собрал реакцию японских журналистов на поездку Фумио Кисиды в Киев. Как оказалось, что многих в Японии внезапное решение преьмера выехать в Украину стало сюрпризом.