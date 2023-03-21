Оппозиция недовольна, а о встрече просил Зеленский: что пишут японские СМИ о визите Кисиды в Киев

Фокус собрал реакцию японских журналистов на поездку премьер-министра Фумио Кисиды в Киев. В Японии для многих внезапное решение преьмера выехать из Индии в Украину стало сюрпризом.

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21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил неанонсированный визит в столицу Украины, а также побывал в Буче Киевской области. Фокус собрал основные тезисы, которые пишут японские СМИ о визите премьера в Киев.

Внезапная поездка: оппозиция недовольна секретностью

Как сообщает японское издание JIJI, премьер внезапно изменил свои планы по возвращению из Индии в Японию, где находился с официальным визитом, без предварительного уведомления по соображениям безопасности.

Японские журналитсты отмечают, что поскольку лидеры G7, помимо Японии, включая президента США Джо Байдена в феврале, уже посетили Киев и премьер-министр также намеревался посетить его до начала саммита. Сообщается, что он прибыл в Польшу чартерным самолетом из Индии и сел на поезд из в Киев из польского Перемышля.

Премьер Кисидо садится на поезд в Украину Фото: NHK

Высокопоставленные чиновники правящей и оппозиционной партий были проинформированы о том, что премьер-министр направляется в Украину. Хотя обычно премьер и его министры получают предварительное одобрение Совета директоров Руководящего комитета Палаты представителей и Палаты советников для визитов за границу, официального уведомления в Сейм не поступало. Однако, учитывая особую ситуацию военного времени, оппозиционные сказали, что "готовы работать с премьером". Вместе с тем некоторые из них поставили под сомнение плохой информационный менеджмент правительства из-за того, что новость была сообщена до того, как Премьер-министр прибыл в столицу Киев.

Так, парламентский секретарь по вопросам обороны Норими Онода пожаловался, что "если мы не будем иметь большего ощущения срочности, нам не будут доверять даже иностранные страны, с которыми мы делимся информацией".

О встрече просил Зеленский

Издание NKR сообщает, что премьер-министр Кисида получил запрос на визит от президента Зеленского во время телефонного разговора с ним в январе и продолжил рассматривать возможность визита до саммита G7 в Хиросиме, который пройдет в мае текущего года.

Во время отъезда премьера Россия подняла бомбардировщики над Японским морем

Издание Asahi сообщает, что 21 марта два российских стратегических бомбардировщика Ту95, способных нести ядерное оружие, более семи часов летали над открытым морем Японского моря. Полеты бомбардировщиков были сопровождались истребителями Су 35 и Су 30.

Кисидо в Буче

Как пишет портал Tokyo Web, премьер-министр Японии Фумио Кисида побывал в Буче Киевской области.

При этом местные журналисты пока не приводят никаких заявлений своего премьера касательно Украины.

Визит премьер-министра Японии в Украину

21 марта стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

В обед стало известно, что японский премьер прибыл в Киев на поезде из Перемышля.

Напомним, 2 января Премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласит президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в мае.Встреча лидеров "Большой семерки" запланирована в Хиросиме с 19 по 21 мая.

24 февраля Фумио Кисида рассказал, что Япония готовит новые санкции "Большой семерки" против России. Во время пресс-конференции он также заявлял о намеении посетить Украину.