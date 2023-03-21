Опозиція незадоволена, а про зустріч просив Зеленський: що пишуть японські ЗМІ про візит Кісіди в Київ

Фокус зібрав реакцію японських журналістів на поїздку прем'єр-міністра Фуміо Кісіди в Київ. У Японії для багатьох раптове рішення прем'єра виїхати з Індії в Україну стало сюрпризом.

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21 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда здійснив неанонсований візит до столиці України, а також побував у Бучі на Київщині. Фокус зібрав основні тези, які пишуть японські ЗМІ про візит прем'єра в Київ.

Раптова поїздка: опозиція незадоволена секретністю

Як повідомляє японське видання JIJI, прем'єр раптово змінив свої плани щодо повернення з Індії в Японію, де перебував із офіційним візитом, без попереднього повідомлення з міркувань безпеки.

Японські журналісти зазначають, що оскільки лідери G7, окрім Японії, включаючи президента США Джо Байдена в лютому, вже відвідали Київ, і прем'єр-міністр також мав намір відвідати його до початку саміту. Повідомляється, що він прибув у Польщу чартерним літаком із Індії та сів на потяг до Києва з польського Перемишля.

Прем'єр Кісіда сідає на потяг в Україну Фото: NHK

Високопосадовців керівної та опозиційної партій поінформували про те, що прем'єр-міністр прямує в Україну. Хоча зазвичай прем'єр і його міністри отримують попереднє схвалення Ради директорів Керівного комітету Палати представників і Палати радників для візитів за кордон, офіційного повідомлення до Сейму не надходило. Проте, з огляду на особливу ситуацію воєнного часу, опозиціонери казали, що "готові працювати з прем'єром". Водночас деякі з них поставили під сумнів поганий інформаційний менеджмент уряду через те, що новину повідомили до того, як прем'єр-міністр прибув у Київ.

Парламентський секретар із питань оборони Норімі Онода поскаржився, що "якщо ми не матимемо більшого відчуття терміновості, нам не довірятимуть навіть іноземні країни, з якими ми ділимося інформацією".

Про зустріч просив Зеленський

Видання NKR повідомляє, що прем'єр-міністр Кісіда отримав запит на візит від президента Зеленського під час телефонної розмови з ним у січні та продовжив розглядати можливість візиту до саміту G7 у Хіросімі, який відбудеться в травні поточного року.

Під час від'їзду прем'єра Росія підняла бомбардувальники над Японським морем

Видання Asahi повідомляє, що 21 березня два російські стратегічні бомбардувальники Ту95, здатні нести ядерну зброю, понад сім годин літали над Японським морем. Польоти бомбардувальників супроводжувалися винищувачами Су 35 і Су 30.

Кісіда в Бучі

Як пише портал Tokyo Web, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда побував у Бучі на Київщині.

Водночас місцеві журналісти поки що не наводять жодних заяв свого прем'єра щодо України.

Візит прем'єр-міністра Японії в Україну

21 березня стало відомо, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда відвідає Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

В обід стало відомо, що японський прем'єр прибув у Київ поятгом із Перемишля.

Нагадаємо, 2 січня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запросить президента України Володимира Зеленського на саміт G7 у травні. Зустріч лідерів "Великої сімки" запланована в Хіросімі з 19 по 21 травня.

24 лютого Фуміо Кісіда розповів, що Японія готує нові санкції "Великої сімки" проти Росії. Під час пресконференції він також заявляв про намір відвідати Україну.