На зустріч із Зеленським: прем'єр-міністр Японії 21 березня приїде до України, — ЗМІ

За словами журналістів, уже давно жоден глава уряду Японії не відвідував країну чи регіон, де відбуваються бойові дії.

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Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда 21 березня відвідає Україну, щоб зустрітися із президентом Володимиром Зеленським. Про це пише японське видання NHK із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що Кісіда 19 березня вирушив до Індії, щоби зустрітися з прем'єр-міністром Нарендра Моді. Потім він був повідомлений повернутися назад до Японії, проте 20 березня вирушив до України.

Щобільше, як повідомляється, Кісіда вже прибув до Польщі та сів на потяг у Перемишлі, який доставить його до України.

"Очікується, що прем'єр-міністр Кісіда прибуде до України 21 числа і проведе зустріч на найвищому рівні з президентом Зеленським", — йдеться у повідомленні.

Видання зазначило, що вже давно жоден глава уряду Японії не відвідував країну чи регіон, де відбуваються бойові дії. Крім того, Сила самооборони Японії не мали чітких положень про те, як захистити високопоставлених представників, якщо вони прибудуть до Києва. Саме тому організувати візит було проблематично.

Зазначається також, що Зеленський та Кисіда говорили телефоном 6 січня 2023 року. Саме тоді президент України запросив японського політика відвідати Київ. Той не відмовляв, але й прямих намірів поїздки не висловив.

Тепер, як пишуть журналісти, глава уряду Японії прямує до України.

Хто такий Фуміо Кісіда

Японський політик, який раніше обіймав посаду Міністра закордонних справ Японії. Панує в уряді з 2021 року. Також є головою Ліберально-демократичної партії Японії. Зазначимо, що зараз Японія наразі є лідером країн G7.

Нагадаємо, що в Міністерстві інфраструктури розповіли, що Японія виділить Україні понад $170 млн. У відомстві заявили, що гроші підуть на обладнання для гуманітарного розмінування, енергетичного обладнання та управління відходами руйнувань та інші потреби.