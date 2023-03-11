Японія виділить Україні понад $170 млн: у Мінінфраструктури розповіли, на що підуть гроші

У міністерстві повідомили, що гроші підуть на обладнання для гуманітарного розмінування, енергетичного обладнання та управління відходами руйнувань та інші потреби.

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Японія виділить Україні 170 млн доларів на відновлення пошкодженої росіянами енергетичної інфраструктури. Про це заявило Міністерство інфраструктури у Facebook.

"Відповідну Грантову угоду підписали Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Джунічі Ямада, виконавчий Старший віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), який координує офіційну допомогу уряду Японії іншим державам", — йдеться у повідомленні.

Як заявив Кубраков, нічна ракетна атака РФ 9 березня на мирні міста яскраво показує світові, наскільки підступними є російські окупанти. Проте, Україну підтримують міжнародні партнери.

"Це дозволить забезпечити базові потреби українців, необхідних для повернення додому та підтримати економіки", — сказав міністр.

У відомстві також назвали проєкти, на які підуть виділені Японією гроші:

обладнання для гуманітарного розмінування;

транспортного обслуговування;

енергетичного обладнання та управління відходами руйнувань;

водопостачання та водовідведення;

медичного обладнання та обладнання для надання освітніх послуг;

на підтримку аграрного сектора.

Нагадаємо, що у ДТЕК пояснили, чому українцям відключають світло під час ракетних атак РФ. Якщо ракета потрапить у трансформатор, то, швидше за все, мережа або навіть сам об'єкт генерації буде пошкоджений через різкий стрибок напруги. Тоді ремонтні роботи затягнуться, адже фахівцям доведеться відновлювати всю систему, а не одну ланку.

Також журналісти Bloomberg повідомили, що Кремль використовує британські фірми для відмивання награбованого в Україні. Уряд Великобританії підозрює, що компанії, які контролює Росія, зараз намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди. На чолі однієї з компаній розреєстровано співробітника МВС РФ, чия домашня адреса вказана як квартира в центрі Москві.