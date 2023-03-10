У ДТЕК пояснили, чому українцям відключають світло під час ракетних атак РФ

Якщо ракета поцілить у трансформатор, то, швидше за все, мережа або навіть сам об'єкт генерації буде пошкоджений через різкий стрибок напруги. Тоді ремонтні роботи затягнуться, адже фахівцям доведеться відновлювати всю систему, а не одну ланку.

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В українській енергосистемі під час російських обстрілів у четвер, 9 березня, було зафіксовано перепади напруги. Щоб цього уникнути, енергетики запровадили превентивні відключення світла в деяких регіонах країни, розповів гендиректор компанії Yasno, яка входить до групи ДТЕК, Сергій Коваленко.

За його словами, у відключеннях застосовується майже такий самий принцип, як зі споживанням електроенергії — споживається стільки, скільки виробляється.

"Уявімо мережу водопровідних труб: до однієї великої через насос приєднано багато маленьких, тонших. Насос тримає напір об'єму води з великої труби, зменшує його та подає в маленькі трубочки. Якщо цей насос розбити, швидше за все, тонкі трубочки розірвуться від сильного тиску час вибуху. З електромережами ситуація схожа", — пояснив він.

Сергій Коваленко також розповів, що якщо ракета поцілить у трансформатор, то, швидше за все, мережа або навіть сам об'єкт генерації буде пошкоджений через різкий стрибок напруги. Тоді ремонтні роботи затягнуться, адже фахівцям доведеться відновлювати всю систему, а не одну ланку, якби вона була відключена.

"Ремонтувати їх доведеться довго, значно довше, ніж якусь одну ланку системи, якщо в неї поцілять, коли все буде відімкнено. Саме тому нас раніше відключають під час атак. Краще потерпіти без світла кілька годин, ніж потім тиждень чекати ремонту", — сказав генеральний директор Yasno.

Нагадаємо, внаслідок атаки ЗС РФ 9 березня в кількох регіонах було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. В НЕК "Укренерго" повідомили, що найскладніша ситуація після обстрілу склалася в Харківській і Житомирській областях. Ремонтні роботи на об'єктах, як очікується, триватимуть від кількох днів до двох тижнів.

Проблеми через російські обстріли виникли і в Києві. 9 березня, як повідомляли в мерії, частина столиці залишилася без опалення, а ще в місті спостерігалися складнощі з водопостачанням.

Водночас у Житомирській області з 9 березня запровадили погодинні відключення світла. Споживачів розділили на 6 черг, у частини з них світла може не бути по пів дня.