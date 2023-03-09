Масований обстріл України: частина Києва залишилася без опалення, — Кличко

За словами міського голови, у столиці пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, але точні терміни його відновлення наразі не озвучуються.

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Внаслідок ранкової ракетної атаки частина Києва залишилася без опалення. Про це у четвер, 9 березня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За повідомленням міського голови, через пошкодження енергооб'єкту виникли проблеми із теплопостачанням, частина киян залишилася без опалення. Навіть спостерігаються складнощі з подачею води.

"Усі служби працюють над усуненням наслідків влучення російської ракети. Ми робимо все, щоб якнайшвидше повернути жителям столиці теплопостачання та воду, де є проблеми з її постачанням", — повідомив Кличко.

Ракетний обстріл Києва 9 березня

9 березня голова Київської воєнної державної адміністрації Сергій Попко повідомив, що російські окупанти під час повітряної атаки на столицю використали балістичну ракету "Кинжал" — єдину, з якою не змогла впоратися українська ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про вибухи у Голосіївському та Святошинському районах Києва. Зокрема, у Святошинському районі уламки ракет поранили двох людей, їх госпіталізували із травмами різного ступеня тяжкості. Усього отримали поранення троє людей. П'ять автомобілів повністю знищено, ще 15 отримали різні пошкодження.

Внаслідок масованого обстрілу в багатьох областях та містах України вдалися до екстрених відключень світла. Операторка Київських електромереж компанія "ДТЕК" підтвердила екстрені відключення світла у Київській області, проте пізніше вдалося перейти до стабілізаційних відключень.

Нагадаємо, росіяни здійснили черговий масований обстріл міст України 9 березня. Росіяни випустили по Україні 81 ракету. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що силам ППО вдалося збити 34 крилаті ракети та 4 БПЛА. Удари російських ракет припали по об'єктах критичної інфраструктури та цивільних споруд.