Частина Києва залишилася без світла: запроваджено екстрені відключення, — ДТЕК (фото)

У компанії назвали відключення світла вимушеним заходом через масовані ракетні удари ЗС РФ. За словами мера Києва Віталія Кличка, без електроенергії у столиці залишилося 15% мешканців.

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У четвер, 9 березня, через масований обстріл у багатьох областях і містах України влада вдалася до екстрених відключень світла. Оператор Київських електромереж компанія ДТЕК підтвердила екстрені відключення світла у Київській області. Про це повідомляється на сторінці у Facebook.

"Через атаку ворога застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", — йдеться у повідомленні.

У Київській ОДА це підтвердили і також повідомили, що працюють сили ППО.

"Через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключення енергопостачання у столиці. Зараз без світла приблизно 15% споживачів", — повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

Він також підтвердив вибух у Голосіївському районі та зазначив, що відповідні служби направлені на місце. Про подробиці пообіцяв повідомити пізніше.

[ + – ] Скріншот посту Кличка

Тим часом користувачі в соцмережах повідомляють про відключення світла у Києві та області.

[ + – ] Повідомлення користувача на сторінці ДТЕК

Екстрені відключення спостерігаються у Харківській, Одеській, Київській та інших областях.

[ + – ] Повідомлення про екстрені відключення мера Харкова Ігоря Терехова

У Кривому Розі до "профілактичних відключень світла" вирішили вдатися ще до можливої атаки РФ.

Про часткове відключення світла у Полтаві та оголошену повітряну тривогу повідомляє "Суспільне".

Відключення світла відзначаються і в Кіровоградській області та обласному центрі.

"У зв'язку з загрозою ракетних ударів по Кіровоградській області введено екстрене розвантаження, відключили частину Кропивницького", — йдеться у повідомленні "Кіровоградобленерго".

Раніше Фокус повідомляв про подробиці масованого обстрілу України 9 березня. Вибухи пролунали у кількох містах, зафіксовано пуски десятків ракет з боку ЗС РФ. Перші вибухи пролунали у Харкові, Одесі та Дніпрі. Відомо і про "прильоти", і роботу ППО.

Нагадаємо, що ЗМІ розповіли, чому битва за Бахмут така важлива для України та РФ.