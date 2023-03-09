Частина Києва залишилася без світла: запроваджено екстрені відключення, — ДТЕК (фото)
У компанії назвали відключення світла вимушеним заходом через масовані ракетні удари ЗС РФ. За словами мера Києва Віталія Кличка, без електроенергії у столиці залишилося 15% мешканців.
У четвер, 9 березня, через масований обстріл у багатьох областях і містах України влада вдалася до екстрених відключень світла. Оператор Київських електромереж компанія ДТЕК підтвердила екстрені відключення світла у Київській області. Про це повідомляється на сторінці у Facebook.
"Через атаку ворога застосовуються екстрені відключення світла. Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", — йдеться у повідомленні.
У Київській ОДА це підтвердили і також повідомили, що працюють сили ППО.
"Через ракетну атаку енергетики застосували технологічні екстрені відключення енергопостачання у столиці. Зараз без світла приблизно 15% споживачів", — повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.
Він також підтвердив вибух у Голосіївському районі та зазначив, що відповідні служби направлені на місце. Про подробиці пообіцяв повідомити пізніше.
Тим часом користувачі в соцмережах повідомляють про відключення світла у Києві та області.
Екстрені відключення спостерігаються у Харківській, Одеській, Київській та інших областях.
У Кривому Розі до "профілактичних відключень світла" вирішили вдатися ще до можливої атаки РФ.
Про часткове відключення світла у Полтаві та оголошену повітряну тривогу повідомляє "Суспільне".
Відключення світла відзначаються і в Кіровоградській області та обласному центрі.
"У зв'язку з загрозою ракетних ударів по Кіровоградській області введено екстрене розвантаження, відключили частину Кропивницького", — йдеться у повідомленні "Кіровоградобленерго".
Раніше Фокус повідомляв про подробиці масованого обстрілу України 9 березня. Вибухи пролунали у кількох містах, зафіксовано пуски десятків ракет з боку ЗС РФ. Перші вибухи пролунали у Харкові, Одесі та Дніпрі. Відомо і про "прильоти", і роботу ППО.
Нагадаємо, що ЗМІ розповіли, чому битва за Бахмут така важлива для України та РФ.