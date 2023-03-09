"Місто майже зруйновано": журналісти розповіли, чому битва за Бахмут важлива для РФ та України

За словами журналістів, РФ задіє величезні військові ресурси, аби захопити місто. Проте на кожного вбитого українського захисника припадає 5 російських окупантів.

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Росія намагається взяти Бахмут, місто на Донеччині, заради політичної перемоги, а Україна намагається виснажити російське військо настільки, наскільки це можливо. Про це пише видання BBC.

За словами заступника мера Олександра Марченка, у підземних сховищах міста, в якому раніше проживало приблизно 70 тисяч осіб, залишилося лише кілька тисяч мирних жителів. Вони ховаються від бойових дій без води, газу та електрики.

"Місто майже зруйноване. Немає жодної будівлі, яка не залишилася б незайманою в цій війні", — сказав Марченко журналістам.

Навіщо Росії Бахмут

Видання пише, що РФ задіє величезні військові ресурси, щоби захопити Бахмут. Так, від 20 000 до 30 000 російських військовослужбовців було вбито або поранено під час спроб штурмувати місто.

За словами журналістів, Кремлю потрібна перемога, хай і символічна, оскільки військове командування вже давно не може похвалитися успіхами на фронті. РФ хоче продати якусь перемогу лояльній громадськості, яка підтримує війну, та пропагандистам.

Журналісти пишуть, що Росія також має і військову мету. На думку вищого військового командування окупантів, взяття Бахмута дозволить їм опанувати плацдарм для подальших територіальних завоювань. Йдеться про захоплення Краматорська та Слов'янська.

Чому Україна затято утримує Бахмут

Видання пише, що основна стратегічна мета командування ЗСУ – використовувати битву за місто для ослаблення російської армії. За оцінками джерел у НАТО, на кожного вбитого українського захисника у Бахмуті припадає п'ять російських окупантів.

Також, на думку журналістів, Бахмут і для України має політичне значення. Так, президент Володимир Зеленський "зробив місто символом опору".

Що буде, якщо РФ захопить Бахмут

Видання пише, що окупація міста може підняти бойовий дух росіян. Однак безпосередньо на військові дії це не вплине.

Мік Райан, стратег та колишній австралійський генерал, вважає, що швидкого настання російських сил не буде.

"Українці… відходитимуть до оборонних зон у районах Краматорська, на підготовку яких вони мали вісім років. Будь-який наступ у районі Краматорська, ймовірно, буде настільки ж кривавим для росіян, як і їхня кампанія за Бахмут", — сказав він.

Розвідка США попередила, що РФ може піти далі на Захід у війні проти України. Потенціал для прямого військового зіткнення РФ із Заходом існує. Москва найближчі 10 років представлятиме значний виклик Вашингтону в ключових сферах, кажуть розвідники.

Також у розвідці США розповіли про плани Кремля. За словами Евріл Хейнс, Росія поглиблюватиме свої зв'язки з Китаєм, попри міжнародний тиск на Пекін.