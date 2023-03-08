Війна в Україні: розвідка США попередила, що РФ може піти далі на Захід

Потенціал для прямого військового зіткнення РФ із Заходом існує. Москва найближчі 10 років представлятиме значний виклик Вашингтону в ключових сферах, кажуть розвідники.

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Росія не хоче прямого військового конфлікту із силами США та НАТО, але потенціал для цього існує. Про це йдеться в доповіді спецслужб США з оцінкою загроз, яку опубліковано на сайті Національної розвідки Штатів.

Російська влада, за даними розвідки, досі уникала дій для виведення великої війни за межі України. Ризики ескалації США оцінюють як значні.

"Агресивна війна Росії з Україною — це значна подія, що змінює відносини РФ із Заходом і Китаєм. Шляхи розвитку конфлікту — вкрай невизначені, ескалація до військового протистояння між Москвою та Заходом несе у собі великий ризик, з яким світ не стикався десятиліттями", — зауважили спеціалісти.

Спецслужби США дійшли висновку, що в найближчі 10 років Москва представлятиме значний виклик Вашингтону в ключових сферах, але все ж таки зіткнеться з низкою обмежень.

"Росія продовжить відстоювати свої інтереси для домінування над іншими країнами на пострадянському просторі, зокрема застосовуючи військову силу, як в Україні", — йдеться у звіті.

Військові невдачі Росії у повномасштабній війні з Україною можуть завдати шкоди внутрішній репутації її президента Володимира Путіна. Можлива додаткова ескалація бойових дій у спробі перемогти, зазначили спецслужби.

Москва продовжить використовувати безліч інструментів для просування своїх інтересів і підриву впливу Сполучених Штатів та їх союзників. Це можуть бути військові засоби, шкідливий вплив, кібернетика та засоби розвідки. Економічні та енергетичні важелі впливу РФ згодом зменшаться, вважають у Національній розвідці США.

Російські сили продовжують концентрувати зусилля на захопленні Донбасу, але у 2023 році успіхів чекати не варто, додали у розвідці.

"Москва стане більш залежною від ядерних, кібер- та космічних можливостей через масштабний розгром сухопутних військ. Важкі втрати, витрати на боєприпаси під час конфлікту послабили можливості Москви щодо наземного та повітряного базування", — підсумували чиновники.

Нагадаємо, що секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко 28 лютого заявив, що Росія готується розпочати наступ навесні. Орієнтовний термін – кінець березня — початок квітня.

У Кремлі раніше говорили, що президент США Джо Байден мав можливість закінчити повномасштабну війну в Україні за добу.