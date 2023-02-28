"Буде глобальнішим": РФ стягує резерви та почне великий наступ навесні, — нардеп

За словами ветерана АТО й політика Романа Костенка, мета РФ — повне захоплення Донецької, Луганської та Запорізької областей. Також окупанти можуть атакувати Сумську та Харківську області.

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Росія готується розпочати великомасштабний наступ уже навесні. Зараз він локальніший і попередній, триваючи з осені минулого року. Про це заявив ветеран АТО й секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю "РБК Україна" 28 лютого.

За його словами, після того, як РФ перекинула резерви з правобережної частини Херсонської області після виходу з Херсона, вона пішла в атаку на інших напрямках. Однак результат вийшов не таким, на який розраховувала Москва.

Зараз РФ не може розпочати масштабний наступ і задіяти всі свої можливості, це пов'язано з двома факторами:

окупанти продовжують накопичувати резерви;

погода не дозволяє ефективно використовувати озброєння для наступу.

"Для того щоб наступати, треба, щоб був оперативний простір, щоб вони могли розгортати свої підрозділи", — зазначив нардеп.

Роман Костенко додав, що наприкінці березня — на початку квітня ЗС РФ підуть у масштабний наступ. У цей період земля починає підсихати, і вже місцевість дозволяє робити якісь маневри.

"Ти вже не залежиш від якихось доріг, які ми прострілюємо, не залежиш від погоди", — сказав він.

Ветеран українсько-російської війни сказав, що в цей час варто розраховувати на масштабніші атаки росіян із застосуванням більшої кількості зброї і техніки.

"Противник розраховує на весняну компанію, щоб розвернутися більше на Донецькому та Запорізькому напрямах", — заявив нардеп.

Костенко також повідомив, що російські війська планують оточити ЗСУ на Донбасі. Головні цілі окупантів — повне захоплення Донецької, Луганської та Запорізької областей. Паралельно з цим ЗС РФ можуть піти в наступ у Сумській і Харківській областях. Однак зараз у цьому районі Росія не має достатніх резервів для атак.

Нагадаємо, 27 лютого видання NYT писало, що російські війська вже місяць як ведуть свій масштабний наступ. Однак за цей час ЗС РФ ледве зрушили з місця.

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай також заявив, що РФ розпочала повномасштабний наступ у регіоні. Росіяни звезли величезну кількість важкої техніки та нових мобілізованих на окуповану територію.

Водночас голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, що ЗС РФ намагаються оточити місто. Вони проводять наступ із півночі та півдня, а українські військові не встигають рахувати кількість обстрілів.