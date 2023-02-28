"Будет более глобальным": РФ стягивает резервы и начнет крупное наступление весной, — нардеп

По словам ветерана АТО и политика Романа Костенко, цель РФ — полный захват Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Также оккупанты могут атаковать Сумскую и Харьковскую области.

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Россия готовится начать крупномасштабное наступление уже весной. Сейчас оно является локальным и предварительным, которое продолжается с осени прошлого года. Об этом заявил ветеран АТО и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью "РБК Украина" 28 февраля.

По его словам, после того, как РФ перебросила резервы из правобережной части Херсонской области после выхода из Херсона, она пошла в атаку на других направлениях. Однако исход получился не таким, на который рассчитывала Москва.

Сейчас РФ не может начать масштабное наступление и задействовать все свои возможности, это связанно с двумя факторами:

оккупанты продолжают накапливать резервы;

погода не позволяет эффективно использовать вооружение для наступления.

"Для того, чтобы наступать, надо, чтобы было оперативное пространство, чтобы они могли разворачивать свои подразделения", — отметил нардеп.

Роман Костенко добавил, что в конце марта — начале апреля ВС РФ пойдут в масштабное наступление. В этот период земля начинает подсыхать, и уже местность позволяет делать какие-то маневры.

"Ты уже не зависишь от каких-то дорог, которые мы простреливаем, не зависишь от погоды", — сказал он.

Ветеран украинско-российской войны сказал, что в это время стоит рассчитывать на более масштабные атаки россиян с применением большего количества оружия и техники.

"Противник рассчитывает на весеннюю компанию, чтобы развернуться больше на Донецком и на Запорожском направлениях", — заявил нардеп.

Костенко также сообщил, что российские войска планируют окружить ВСУ на Донбассе. Главные цели оккупантов — полный захват Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Параллельно с этим ВС РФ могут пойти в наступление в Сумской и Харьковской областях. Однако сейчас в этом районе у России нет достаточных резервов для атак.

Напомним, 27 февраля издание NYT писало, что российские войска уже месяц как ведут свое масштабное наступление. Однако за это время ВС РФ едва сдвинулись с места.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также заявил, что РФ начала полномасштабное наступление в регионе. Россияне свезли огромное количество тяжелой техники и новых мобилизованных на оккупированную территорию.

Тем временем глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал, что ВС РФ пытаются окружить город. Они проводят наступление с севера и юга, а украинские военные не успевают считать количество обстрелов.