Новое наступление РФ: оккупанты бросают войска "прямо в зубы украинской обороны", – NYT

Армия РФ уже месяц ведет наступление, которое должно было восстановить темпы войны. Однако по факту серьезных успехов у российских войск нет.

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Российские войска уже месяц как ведут свое масштабное наступление. За это время ВС РФ едва сдвинулись с места. Об этом сообщает The New York Times.

В издании рассказали о том, как бойцы ВСУ ведут оборону в районе Лимана. В течение нескольких месяцев военные аналитики ожидали, что российские военные под давлением президента Путина попытаются восстановить темпы войны перед годовщиной полномасштабного вторжения.

С февраля войска РФ провели серию обстрелов по линии фронта на Донбассе, ее рассматривали как пробную. Однако судя по всему, пишут в издании, это лучшее на что способны российские силы. О старте большого наступления уже заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ.

[ + – ] ВС РФ уже месяц как ведут полномасштабное вторжение Фото: The New York Times

За год полномасштабной войны российские войска понесли "ошеломляющие потери" около 200 тысяч солдат. Тысячи танков и бронетранспортеров уничтожены или стали трофеями для ВСУ. У РФ заканчиваются артиллерийские боеприпасы и крылатые ракеты. Многие из самых элитных, лучше всего обученных и опытных подразделений были уничтожены, а на восстановление уйдут годы, а не месяцы. Поэтому Кремль рассчитывает на мобилизованных, которые не проходят должного обучения.

Эксперты все больше сомневаются в том, что Россия в своем последнем наступлении будет представлять гораздо большую угрозу, чем от них ожидалось. В ISW уже заявили, что под Лиманом ведутся самые интенсивные бои, однако они завершаются без территориальных приобретений.

[ + – ] В ISW уже заявили, что под Лиманом ведутся самые интенсивные бои, однако они завершаются без территориальных приобретений Фото: The New York Times

Украинская стратегия заключается в том, чтобы максимально поглощать удары и готовиться к весеннему контрнаступлению на западной бронетехнике. Российская армия несет высокие потери, поэтому чем больше потерь на Донбассе, тем скорее Украина сможет победить, заявил Зеленский.

По мнению аналитиков, было бы ошибкой считать, что у ВС РФ есть еще тысячи танков и артиллерии, а также возможность производить бронетехнику. Также у врага преимущество в живой силе. Поэтому генерал Марк Милли говорит, что российское наступление представляет опасность из-за одной только численности.

Единственное направление, где ВС РФ продвигаются — это Бахмут. Они приблизились к городу и угрожают украинским силам. Однако ожесточенные бои длятся уже несколько месяцев, а Бахмут все еще стоит.

Напомним, в СМИ писали, что на Западе сказали, что если ВСУ не сможет освободить свои территории, то с осени нужно будет идти на переговоры с Кремлем.

27 февраля в Луганской ОВА заявили, что РФ начала полномасштабное наступление в области.