Есть время до осени: на Западе хотят убедить Украину начать переговоры с РФ, — Bild

По информации журналистов, украинские союзники рассматривают такой сценарий в случае, если ВСУ частично или полностью не удастся освободить оккупированные Россией территории.

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США и Германия за закрытыми дверями обсуждают усиление давления на Украину, чтобы начать мирные переговоры с Россией осенью. Об этом сообщает немецкое издание BILD со ссылкой на источники.

По информации журналистов, такой сценарий западные лидеры рассматривают, если Вооруженным силам Украины частично или полностью не удастся освободить оккупированные Россией территории.

На Западе считают, у Киева есть время до осени, после чего необходимо будет усилить давление для возвращения за стол переговоров с Москвой.

Напомним, 25 февраля американское издание WSJ сообщало, что Макрон и Шольц на встрече с Зеленским в Париже 8 февраля сказали президенту Украины о необходимости начать мирный диалог с РФ. По информации журналистов, некоторые высокопоставленные европейские чиновники сомневаются в том, что ВСУ удастся освободить всю свою территорию.

23 февраля замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой касательно Украины только на основе "формулы мира", которую представил Владимир Зеленский. Она считает, что если Украина прекратит сражаться, то перестанет существовать как государство.