В США заявили о готовности к переговорам с РФ по Украине, но есть условие

По словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, если Украина прекратит сражаться, то перестанет существовать как государство.

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Соединенные Штаты Америки готовы к переговорам с Российской Федерацией касательно ситуации Украине только на основе "формулы мира", предложенной президентом Владимиром Зеленским на саммите G-20 в Индонезии. Об этом сказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью российскому изданию "ТАСС".

"Украинская сторона предложила план по достижению мира из десяти пунктов. Россия никак не отреагировала на этот план. Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали", — заявила Нуланд.

Заместитель госсекретаря США также упомянула о недавнем высказывании президента Байдена в Польше, отметив, что, если РФ прекратит борьбу, то война закончится, а если Украина прекратит сражаться – закончится Украина.

"Мирный план" Зеленского

В ноябре прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии. Украинский лидер озвучил условия прекращения войны в Украине и презентовал "формулу мира", состоящую из ключевых 10 пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность;

Продовольственная безопасность;

Энергетическая безопасность;

Освобождение всех пленных и депортированных;

Выполнение Устава ООН, а также восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

Возвращение справедливости;

Противодействие экоциду;

Недопущение эскалации;

Фиксация окончания войны.

Напомним, что 22 февраля пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и готова искать дипломатические способы разрешения конфликта. Захарова утверждает, что Украина и ее союзники якобы не соглашаются на переговоры.

Фокус также писал о том, что 21 февраля представитель Государственного департамента США Андреа Каплан сообщила, что Джо Байден не станет встречаться с Владимиром Путиным, пока война в Украине не будет закончена.

Еще мы писали о том, что 18 февраля глава Офиса иностранных дел ЦК Коммунистической партии Китая Ван И заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией были прерваны в начале полномасштабной войны.