У США заявили про готовність до переговорів з РФ щодо України, але є умова

За словами заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, якщо Україна перестане боротися, то перестане існувати як держава.

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Сполучені Штати Америки готові до переговорів з Російською Федерацією щодо ситуації України лише на основі "формули миру", запропонованої президентом Володимиром Зеленським на саміті G-20 в Індонезії. Про це сказала заступник держсекретаря США із політичних справ Вікторія Нуланд в інтерв'ю російському виданню "ТАСС".

"Українська сторона запропонувала план з досягнення миру з десяти пунктів. Росія ніяк не відреагувала на цей план. Якби мирні переговори розпочалися на основі формули справедливого миру, яку запропонували українці, звичайно, ми б це підтримали", — заявила Нуланд.

Заступник держсекретаря США також згадала про недавнє висловлювання президента Байдена в Польщі, зазначивши, що якщо РФ припинить боротьбу, то війна закінчиться, а якщо Україна перестане битися – закінчиться Україна.

"Мирний план" Зеленського

У листопаді минулого року Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті "Великої двадцятки" в Індонезії. Український лідер озвучив умови припинення війни в Україні та презентував "формулу миру", що складається з ключових 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека;

Продовольча безпека;

Енергетична безпека;

Звільнення всіх полонених та депортованих;

Виконання Статуту ООН, а також відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

Виведення російських військ та припинення бойових дій;

Повернення справедливості;

Протидія екоциду;

Недопущення ескалації;

Фіксація закінчення війни.

Нагадаємо, що 22 лютого прессекретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів та готова шукати дипломатичні способи вирішення конфлікту. Захарова стверджує, що Україна та її союзники нібито не погоджуються на переговори.

Фокус також писав про те, що 21 лютого представник Державного департаменту США Андреа Каплан повідомила, що Джо Байден не зустрічатиметься з Володимиром Путіним, поки війну в Україні не буде закінчено.

Ще ми писали про те, що 18 лютого голова Офісу закордонних справ ЦК Комуністичної партії Китаю Ван І заявив, що мирні переговори між Україною та Росією було перервано на початку повномасштабної війни.