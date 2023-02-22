"Росія ніколи не відмовлялась": в МЗС РФ знову заговорили про перемовини з Україною

У Росії вважають, що з країною вже 9 років воює Захід і саме від нього залежить мир в Україні. МЗС запевняє, що перемовини в пріоритеті Москви.

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В середу, 22 лютого, в Москві відбувся брифінг речниці МЗС РФ Марії Захарової. На ньому посадовиця звинуватила Захід у тому, що він воює з Росією вже 9 років та не зважає на страждання громадян України. Трансляція була доступна на ютубі.

Почала розмову про Україну чиновниця країни-агресорки зі згадки Революції Гідності. Майдан у Росії вважають кривавим антиконституційним переворотом, підготовленим силами Заходу.

Захарова впевнено заявила, що Україною і нині керує Захід. А саме — Байден, і це очевидно з його візиту. Сигнали повітряної тривоги під час зустрічі лідерів у Києві Захарова вважає "поганою постановкою".

Про "український нацизм"

Війну росіянка пояснила тим, що громадяни РФ не допустять проникнення "нацистської зарази" у свій дім. Захарова непрямо відповіла на аргументи, що в Росії є власні нацисти: сказала, питання у ставленні до цього народу.

"Іноді кажуть, що десь був якийсь випадок. Випадок може бути скрізь. Світ, м'яко кажучи, недосконалий, а людина слабка. Питання, як до цього ставиться держава, суспільство та відповідні гілки влади", — заявила речниця російського МЗС.

Про умови завершення війни

За словами спікерки, Росія ніколи не відмовлялась від перемовин та готова шукати дипломатичні способи вирішення конфлікту. Однак для миру не вистачає згоди на дипломатію з боку України та союзників, заявила Захарова.

"Ми завжди використовуємо переговорний процес до останньої можливості. Дипломатія та можливості врегулювання для нас завжди у пріоритеті. В цьому разі всі можливості були випробувані та водночас вичерпані. Для якнайшвидшого миру потрібна політична воля Заходу, якщо хтось це досі не зрозумів, і його київських підопічних", — сказала вона.

Про мобілізацію в Україні

Спікерка назвала її "повальною" та схожою на "облаву на людей". В МЗС РФ вважають, що український уряд ставиться до громадян своєї країни як до витратного матеріалу та діє виключно в інтересах "західних господарів".

"Інтернет кишить відеокадрами та повідомленнями про те, як людей відловлюють на вулицях, як безпритульних тварин. Київський режим ставиться до людини як до тварини. На ринках, вокзалах, у торгових центрах, барах, ресторанах і навіть на похоронах розставляються сітки, куди люди потрапляють", — заявила Захарова.

Про поразку Росії

У країні-агресорці впевнені, що усі ці 9 років насправді "Колективний Захід" воює з нею. Основна мета так званих ворогів Росії — завдати їй стратегічної поразки. В МЗС РФ вважають, що ідея розбитої російської армії — маячня. Переймаються, за словами речниці, лиш за громадян України, що страждають від керування Заходом.

"Заходу не має значення, що ця злочинна політика призводить до численних втрат не лише серед військовослужбовців, а й мирних жителів України", — сказала на брифінгу Захарова.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Путін виступав на московських "Лужниках". На мітинг-концерті артисти заспівали пісню "Група крові" Віктора Цоя, а глядачам роздали пледи з триколором. Місцеві кореспонденти повідомляли, що росіяни дуже змерзли та намагались зігрітися у туалеті, тому промову президента прослухали не всі. Путін сказав, що "йдуть бої на історичних рубежах Росії".

Раніше, 21 лютого, Путін виступав зі зверненням до Федеральних зборів. На думку американських аналітиків, президент країни-агресорки не просто так не сказав нічого конкретного про Україну. На їхню думку, лідер Росії готує свою країну до затяжної війни, тому і не ставить чітких цілей.